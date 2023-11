Cara Alami Atasi Morning Sickness pada Ibu Hamil

WANITA hamil tidak jarang merasakan mual di pagi hari atau dikenal dengan istilah morning sickness. Mual di pagi hari ini biasanya terjadi di tahap awal kehamilan dan mereda saat memasuki trimester kedua. Marra Francis, M.D., yang memiliki spesialis di bidang kandungan dan kebidanan (ob-gyn) yang berbasis di Texas, Amerika Serikat (AS), menuturkan bahwa wanita yang sedang hamil bisa sembuh dengan menggunakan pengobatan alami atau pengobatan tradisional. Selain itu, ibu hamil dapat meminimalkan gejala mual di pagi hari dengan makan dalam porsi kecil, sering, dan makan segera setelah bangun. Makanan tertentu juga dapat meredakan mual. Berikut beberapa cara alami yang ampuh redakan mual, seperti dilansir dari situs Parents.com 1. Jahe Jahe telah lama terkenal karena khasiatnya yang menenangkan perut. Anda bisa meminum jahe dalam teh, memakannya dalam bentuk kue kering, atau menghisap permen jahe. Namun, Anda perlu menanyakan dan berkonsultasi dengan dokter Anda terkait seberapa banyak jahe yang aman dikonsumsi selama masa kehamilan. 2. Camilan Asam Michele Hakakha, M.D., seorang Ob-gyn di Beverly Hills, AS, menyarankan ibu hamil untuk menghisap permen asam, menyesap air lemon, atau bahkan hanya mengendus sesuatu yang asam, untuk meredakan mual. "Saya mempunyai seorang pasien yang membawa lemon dan menggaruk kulit lemon, lalu mencium wangi kulit lemon untuk membuatnya merasa lebih baik," katanya. 3. Daun Mint Makan atau mengunyah daun mint dapat membantu Anda merasa lebih rileks dan mengurangi rasa mual. Daun mint juga dapat menutupi bau makanan tidak sedap yang memicu sakit perut. Tak hanya itu, daun mint juga dapat menyegarkan napas Anda setelah mengalami mual di pagi hari. Bahkan, mencium aroma mint saja sudah dapat membuat tubuh lebih bersemangat. 4. Trail Mix Trail mix biasanya terdiri dari kombinasi buah-buahan dan kacang-kacangan. Trail mix tidak hanya menyediakan lemak sehat, tetapi juga memberi Anda cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan asupan protein harian. Perempuan hamil umumnya membutuhkan setidaknya 60 gram protein per hari. 5. Hidrasi Tubuh Jika Anda sering muntah, tubuh Anda bisa masuk ke dalam siklus dehidrasi. Tingkatkan asupan cairan Anda dengan minum air putih dengan cukup. Cobalah untuk minum air putih di antara waktu makan—idealnya, setidaknya 30 menit sebelum atau sesudah makan—karena peningkatan kadar progesteron selama kehamilan memperlambat kecepatan tubuh mencerna makanan. Jika Anda harus minum saat makan, minumlah dalam jumlah sedikit. (M-1)

WANITA hamil tidak jarang merasakan mual di pagi hari atau dikenal dengan istilah morning sickness. Mual di pagi hari ini biasanya terjadi di tahap awal kehamilan dan mereda saat memasuki trimester kedua.

Marra Francis, M.D., yang memiliki spesialis di bidang kandungan dan kebidanan (ob-gyn) yang berbasis di Texas, Amerika Serikat (AS), menuturkan bahwa wanita yang sedang hamil bisa sembuh dengan menggunakan pengobatan alami atau pengobatan tradisional. Selain itu, ibu hamil dapat meminimalkan gejala mual di pagi hari dengan makan dalam porsi kecil, sering, dan makan segera setelah bangun.

Makanan tertentu juga dapat meredakan mual. Berikut beberapa cara alami yang ampuh redakan mual, seperti dilansir dari situs Parents.com

1. Jahe

Jahe telah lama terkenal karena khasiatnya yang menenangkan perut. Anda bisa meminum jahe dalam teh, memakannya dalam bentuk kue kering, atau menghisap permen jahe. Namun, Anda perlu menanyakan dan berkonsultasi dengan dokter Anda terkait seberapa banyak jahe yang aman dikonsumsi selama masa kehamilan.

2. Camilan Asam

Michele Hakakha, M.D., seorang Ob-gyn di Beverly Hills, AS, menyarankan ibu hamil untuk menghisap permen asam, menyesap air lemon, atau bahkan hanya mengendus sesuatu yang asam, untuk meredakan mual. "Saya mempunyai seorang pasien yang membawa lemon dan menggaruk kulit lemon, lalu mencium wangi kulit lemon untuk membuatnya merasa lebih baik," katanya.

3. Daun Mint

Makan atau mengunyah daun mint dapat membantu Anda merasa lebih rileks dan mengurangi rasa mual. Daun mint juga dapat menutupi bau makanan tidak sedap yang memicu sakit perut. Tak hanya itu, daun mint juga dapat menyegarkan napas Anda setelah mengalami mual di pagi hari. Bahkan, mencium aroma mint saja sudah dapat membuat tubuh lebih bersemangat.

4. Trail Mix

Trail mix biasanya terdiri dari kombinasi buah-buahan dan kacang-kacangan. Trail mix tidak hanya menyediakan lemak sehat, tetapi juga memberi Anda cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan asupan protein harian. Perempuan hamil umumnya membutuhkan setidaknya 60 gram protein per hari.

5. Hidrasi Tubuh

Jika Anda sering muntah, tubuh Anda bisa masuk ke dalam siklus dehidrasi. Tingkatkan asupan cairan Anda dengan minum air putih dengan cukup. Cobalah untuk minum air putih di antara waktu makan—idealnya, setidaknya 30 menit sebelum atau sesudah makan—karena peningkatan kadar progesteron selama kehamilan memperlambat kecepatan tubuh mencerna makanan. Jika Anda harus minum saat makan, minumlah dalam jumlah sedikit. (M-1)