Samsung Dikabarkan Rilis Galaxy S24 Awal 2024

KABAR Samsung akan merilis Galaxy S24 semakin menguat. Sebuah laporan baru dari The Elec (via SamMobile) menyebut Galaxy S24, ponsel flagship Samsung berikutnya, akan diumumkan pada 17 Januari 2024. Acara Galaxy unpacked akan diadakan di San Jose, California. Laporan tersebut menyatakan peluncuran pada Januari 2024 merupakan upaya untuk meningkatkan penjualan pada paruh pertama 2024. The Elec juga menyebut Samsung akan memperkenalkan Galaxy S24, S24 Plus dan Galaxy S24 Ultra pada acara peluncuran tersebut. Laporan The Elec ini bukan kali pertama. Bulan lalu, sumber yang berbicara dengan SamMobile mengklaim perangkat baru tersebut akan diluncurkan pada awal hingga pertengahan Januari. Seri Galaxy S24 juga disebut telah memasuki produksi massal. Baca juga: Eraversary Ke-27, Kesempatan Terbaik Miliki Samsung Galaxy Z Fold5 dan Flip5 Sejumlah laporan menyebut Samsung ingin menambahkan kemampuan AI baru pada jajaran Galaxy S24. Sebuah fitur baru bernama "Live Translate Call", yang tampaknya diperuntukkan bagi Galaxy S24 secara otomatis menerjemahkan panggilan, secara real time, langsung melalui aplikasi telepon. Samsung juga telah mengembangkan model AI generatifnya sendiri yang disebut Gauss, dapat mengedit dan membuat gambar, meringkas dokumen dan bertindak sebagai asisten pengodean. Dilansir dari The Forbes, tanggal dan lokasi peluncuran Samsung Galaxy S24 akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang. Akan tetapi, mengingat kebocoran informasi baru-baru ini, tampaknya Samsung menargetkan rilis lebih awal.(M-4)

KABAR Samsung akan merilis Galaxy S24 semakin menguat. Sebuah laporan baru dari The Elec (via SamMobile) menyebut Galaxy S24, ponsel flagship Samsung berikutnya, akan diumumkan pada 17 Januari 2024. Acara Galaxy unpacked akan diadakan di San Jose, California.

Laporan tersebut menyatakan peluncuran pada Januari 2024 merupakan upaya untuk meningkatkan penjualan pada paruh pertama 2024. The Elec juga menyebut Samsung akan memperkenalkan Galaxy S24, S24 Plus dan Galaxy S24 Ultra pada acara peluncuran tersebut.

Laporan The Elec ini bukan kali pertama. Bulan lalu, sumber yang berbicara dengan SamMobile mengklaim perangkat baru tersebut akan diluncurkan pada awal hingga pertengahan Januari. Seri Galaxy S24 juga disebut telah memasuki produksi massal.

Baca juga: Eraversary Ke-27, Kesempatan Terbaik Miliki Samsung Galaxy Z Fold5 dan Flip5

Sejumlah laporan menyebut Samsung ingin menambahkan kemampuan AI baru pada jajaran Galaxy S24. Sebuah fitur baru bernama "Live Translate Call", yang tampaknya diperuntukkan bagi Galaxy S24 secara otomatis menerjemahkan panggilan, secara real time, langsung melalui aplikasi telepon. Samsung juga telah mengembangkan model AI generatifnya sendiri yang disebut Gauss, dapat mengedit dan membuat gambar, meringkas dokumen dan bertindak sebagai asisten pengodean.

Dilansir dari The Forbes, tanggal dan lokasi peluncuran Samsung Galaxy S24 akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang. Akan tetapi, mengingat kebocoran informasi baru-baru ini, tampaknya Samsung menargetkan rilis lebih awal.(M-4)