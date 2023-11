Dimatique Fine Wines Gelar Pameran Wine Terlengkap di Indonesia 

SUKSES menggelar sejumlah acara bergengsi sepanjang tahun ini, Dimatique Fine Wines kembali menunjukkan eksistensinya dengan mengadakan pameran wine terbesar dan terlengkap di Indonesia, Dimatique World of Wine. Sebagai distributor wine ternama, Dimatique Fine Wines berhasil menghadirkan lebih dari seratus produk dari puluhan merek dan produsen wine kenamaan, menciptakan suatu pengalaman unik bagi para penggemar wine di Indonesia. Direktur Dimatique Fine Wines Marjuky menjelaskan tujuan utama dari Dimatique World of Wine tidak hanya sebatas memperkenalkan wine sebagai minuman semata melainkan juga sebagai bagian integral dari kultur yang erat kaitannya dengan keseharian masyarakat. Baca juga: Sensasi Topikal Indonesia Ramaikan Dimatique World of Wine "Kami ingin memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat mengenai proses produksi wine yang unggul dan elemen-elemen yang memengaruhi kualitasnya, termasuk tanah, anggur, udara, dan bahkan sinar matahari," ungkap Marjuky dengan antusias. Tidak disia-siakan, penghujung tahun dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menggelar Dimatique World of Wine. Marjuky berpendapat momen sisa penghujung tahun adalah waktu yang ideal untuk menikmati berbagai pengalaman bersama orang terdekat, dan acara ini menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai brand dan portofolio baru dari Dimatique Fine Wines, termasuk Felline, Bodegas Roda, dan Jackson Family, yang semakin memperkaya line-up wine yang mereka tawarkan. Baca juga: Mixologist Dunia Dre Masso Berbagi Ilmu Dengan Bartender Lokal Pameran ini tidak hanya menjadi panggung bagi pertemuan antara pelaku bisnis di sektor hotel, restoran, dan kafe dengan produsen wine, melainkan juga membidik kalangan personal yang memiliki minat mendalam terhadap wine. Wicien, seorang pemilik dan sommelier dari Contra, menyambut baik inisiatif Dimatique dalam menghadirkan Dimatique World of Wine. "Acara ini membuka wawasan baru bahwa wine bukan hanya produk untuk dikonsumsi, tetapi juga memiliki kisah dan cerita unik di setiap produknya," ungkap Wicien dengan antusias. Tidak hanya menawarkan pameran dan tasting, Dimatique World of Wine juga menyuguhkan berbagai workshop menarik yang dipandu oleh para ahli. Mulai dari blind taste wine, cheese pairing, hingga sejarah wine, semua disajikan secara langsung di Hotel Pullman Thamrin. Dengan harga yang terjangkau, pengunjung dapat memilih kelas yang diminati, termasuk kelas Wine Etiquette bersama Milena Billi, Wine Knowledge: USA vs. The World oleh Pierre Marie, Wine & Cheese Pairing, dan berbagai workshop spesial lainnya. Dimatique Fine Wines menjalin kolaborasi dengan Mazaraat Artisan Cheese, Korte Chocolate, dan Riedel Glass untuk memberikan pengalaman maksimal dalam menikmati wine sebagai bagian dari gaya hidup masa kini. Dimatique World of Wine dijadikan sebagai wujud nyata visi Dimatique Fine Wines yang menghadirkan dunia langsung kepada konsumen, dengan standar kualitas tinggi, keberlanjutan keluarga, dan sejarah produksi yang kaya. Marjuky menutup dengan optimisme, "Ke depannya, Dimatique Fine Wines akan terus menyelenggarakan acara serupa untuk menginspirasi dan membuka wawasan para pecinta wine, sehingga diharapkan acara seperti ini dapat turut memajukan industri wine di tanah air. Melihat antusiasme pada tahun ini, kami berencana akan mengadakan acara serupa dengan tema Sensory Experience pada tahun 2024." Dengan demikian, Dimatique World of Wine tidak hanya menjadi pameran, melainkan juga acara yang memperkaya budaya wine di Indonesia. (Z-1)

