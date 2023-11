Kelly Clarkson Pamerkan Gaya Rambut Baru

ALUMNI American Idol, Kelly Clarkson, memamerkan gaya rambut barunya di The Kelly Clarkson Show, Senin (14/11). Ia mengayunkan poni tipis yang membingkai wajahnya. Clarkson, 41, melengkapi tatanan rambut barunya dengan atasan off-shoulder hitam dan rok lipit emas. Kemudian disematkan kalung emas dan sepasang anting berbentuk lingkaran emas. “Saya sangat tertekan selama tiga tahun terakhir dan mungkin sedikit sebelum itu, kalau boleh jujur. Saya rasa saya benar-benar membutuhkan perubahan," kata Clarkson dikutip dari The People. Ia berpindah tempat tinggal dari Los Angeles ke New York City sebelum penayangan perdana musim kelima acaranya. Clarkson mengungkapkan penampilan barunya sebagai bentuk awal yang baru. "Saya membutuhkannya untuk saya dan keluarga juga,” ucapnya. "Anak-anak saya berkembang pesat di sini. Keadaan kami jauh lebih baik, dan kami memerlukan awal yang baru," sambungnya. Baca juga: Usai Bercerai Kelly Clarkson Ingin Berganti Nama Langkah ini juga ada kaitannya dengan perceraian Clarkson dengan mantan suaminya, Brandon Blackstock, pada Maret 2022. Mereka telah menikah selama hampir tujuh tahun. "Saya pikir ini menjadi terikat dan Anda merasa harus terus maju dan terus tersenyum untuk orang lain," ungkapnya, Dia terus mengungkapkan rasa sayangnya terhadap Kota New York. Salah satu hal favoritnya tentang kota ini adalah dia tidak pernah dikerumuni oleh banyak penggemar. "Itulah yang saya sukai dari warga New York. Semua orang punya kehidupannya masing-masing. Mereka seperti, 'Hidupmu tidak lebih penting dari hidupku, jadi semoga harimu menyenangkan," tuturnya. "Semua selebriti harus mengetahui hal ini. Saat Anda tinggal di sini, orang-orang mengenali Anda, tetapi mereka hanya berkata, 'Oh, hai, ada apa?' Dan kemudian mereka terus berjalan. Sungguh luar biasa,” gurau Clarkson.(M-4)

ALUMNI American Idol, Kelly Clarkson, memamerkan gaya rambut barunya di The Kelly Clarkson Show, Senin (14/11). Ia mengayunkan poni tipis yang membingkai wajahnya.

Clarkson, 41, melengkapi tatanan rambut barunya dengan atasan off-shoulder hitam dan rok lipit emas. Kemudian disematkan kalung emas dan sepasang anting berbentuk lingkaran emas.

“Saya sangat tertekan selama tiga tahun terakhir dan mungkin sedikit sebelum itu, kalau boleh jujur. Saya rasa saya benar-benar membutuhkan perubahan," kata Clarkson dikutip dari The People.

Ia berpindah tempat tinggal dari Los Angeles ke New York City sebelum penayangan perdana musim kelima acaranya. Clarkson mengungkapkan penampilan barunya sebagai bentuk awal yang baru.

"Saya membutuhkannya untuk saya dan keluarga juga,” ucapnya.

"Anak-anak saya berkembang pesat di sini. Keadaan kami jauh lebih baik, dan kami memerlukan awal yang baru," sambungnya.

Baca juga: Usai Bercerai Kelly Clarkson Ingin Berganti Nama

Langkah ini juga ada kaitannya dengan perceraian Clarkson dengan mantan suaminya, Brandon Blackstock, pada Maret 2022. Mereka telah menikah selama hampir tujuh tahun.

"Saya pikir ini menjadi terikat dan Anda merasa harus terus maju dan terus tersenyum untuk orang lain," ungkapnya,

Dia terus mengungkapkan rasa sayangnya terhadap Kota New York. Salah satu hal favoritnya tentang kota ini adalah dia tidak pernah dikerumuni oleh banyak penggemar.

"Itulah yang saya sukai dari warga New York. Semua orang punya kehidupannya masing-masing. Mereka seperti, 'Hidupmu tidak lebih penting dari hidupku, jadi semoga harimu menyenangkan," tuturnya.

"Semua selebriti harus mengetahui hal ini. Saat Anda tinggal di sini, orang-orang mengenali Anda, tetapi mereka hanya berkata, 'Oh, hai, ada apa?' Dan kemudian mereka terus berjalan. Sungguh luar biasa,” gurau Clarkson.(M-4)