Film Sri Asih Raih Penata Rias dan Efek Visual Terbaik FFI 2023

FILM pahlawan super Sri Asih garapan sutradara Upi meraih Piala Citra FFI 2023 untuk kategori penata rias terbaik. Aktris Handradjasa, penata rias Sri Asih, tidak menyangka dirinya memenangkan Piala Citra. "Saya ucapkan terima kasih untuk Screenplay dan para produser. Tidak menyangka bisa memenangkan Piala Citra," kata Aktris dalam sambutannya seusai memenangkan piala di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Selasa (14/11). Aktris mengungguli Astrid Sambudiono (Budi Pekerti), Astrid Sambudiono (Like & Share), Ernaka Puspita Dewi (The Big 4) dan Jerry Oktavianus (Buya Hamka Vol 1). Selain itu, Sri Asih juga memenangkan penata efek visual terbaik oleh Kalvin Irawan. Kalvin mengungguli Gaga Nugraha Ramadhan (Qodrat), Mattebox Visualworks (The Big 4), Naradhipa (24 Jam Bersama Gaspar), dan Stefanus Binawan Utama (Budi Pekerti). Penata Efek Visual Sri Asih, Kalvin Irawan. Dok : MI/Fathurrozak "Tidak menyangka! Aku berterima kasih pada keluarga dan tim yang sudah mendukung aku sampai sekarang," kata Kalvin.(M-4)

