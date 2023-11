Yura Yunita dan Donne Maulana Menangi Piala Citra FFI 2023

PASANGAN musikus Yura Yunita dan Donne Maula memenangkan Piala Citra FFI 2023 untuk pencipta lagu tema terbaik lewat lagu Jalan Pulang di film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang karya sutradara Angga Dwimas Sasongko. Lagu ini juga diciptakan keduanya bersama Marchella FP. Yura, Donne dan Marchella mengungguli Armand Maulana (Rerata, film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang), Gardika Gigih (Dan Hujan, film Budi Pekerti), dan Steven N Kaligis (Welcome To My Paradise, film The Big 4). “Lagu ini tercipta dengan perjalanan yang penuh mukjizat. Ternyata tujuan hidup kita semua berbeda-beda tapi sebagai manusia kita akan sama-sama pulang kepada-Nya. Lagu ini tercipta untuk semua rasa sakit yang disembuhkan. Untuk semua mimpi yang sedang kita perjuangkan,” kata Yura dalam pidato kemenangannya di Ciputra Artpreneur Jakarta, Selasa malam (14/11/2023). “Ketika musikus dapat nominasi Pial Citra itu terasa berbeda. Terciptanya lagu ini dari perjalanan saya sendiri, Yura sendiri, ketika di tanah suci Mekkah. Lalu kami bertemu di kamar dan sudah seperti jalan Tuhan, lagu ini memang harus ada dan harus dirilis,” tambah Donne. Kemenangan ini sekaligus menambah koleksi Piala Citra film Jangan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, termasuk untuk kemenangan penata musik terbaik yang dimenangkan oleh Abel Huray. (M-2)



