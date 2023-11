'Woman with a Watch' Karya Picasso Terjual Rp2,1 Triliun di Balai Lelang Sotheby's

Salah satu mahakarya Pablo Picasso, "Woman with a Watch," terjual seharga US$139,3 juta atau sekitar Rp2,1 Triliun pada sebuah acara lelang pada Rabu (8/11) malam di Sotheby's, New York. Angka itu merupakan harga tertinggi kedua yang pernah diraih sang seniman, setelah "The Women of Algiers (Version O)," sebuah lukisan cat minyak tahun 1955 yang terjual seharga US$179,4 juta. Woman with a Watch yang dibuat pada tahun 1932 menggambarkan salah satu sahabat dan inspirasi seniman Spanyol itu, yakni pelukis Prancis Marie-Therese Walter. "Femme a la montre (Woman with a Watch" adalah bagian dari penjualan khusus Sotheby minggu ini yang merupakan koleksi dari seorang pelindung seni New York, Emily Fisher Landau, yang meninggal tahun ini pada usia 102 tahun. Julian Dawes, kepala seni impresionis dan modern di balai lelang tersebut, menyebut kanvas Picasso -- yang digantung di ruang tamu Landau adalah sebuah mahakarya dalam segala ukuran. "Dilukis pada tahun 1932 karya Picasso itu penuh dengan kegembiraan dan penuh gairah, namun pada saat yang sama lukisan itu benar-benar dipertimbangkan dengan hati-hati untuk diselesaikan," katanya. Walter juga dianggap sebagai "inspirasi” Picasso, dan ditampilkan dalam karyanya yang lain pada hari Kamis di balai lelang Christie's: "Femme endormie," atau "Sleeping Woman", dan diperkirakan terjual seharga US$25-US$35 juta. Walter bertemu Picasso di Paris pada tahun 1927 ketika dia baru berusia 17 tahun. Kala itu, Picasso masih terikat pernikahan dengan penari balet Rusia-Ukraina, Olga Khokhlova. Pasangan itu memiliki seorang putri yang meninggal tahun lalu.(AFP/M-3)

Salah satu mahakarya Pablo Picasso, "Woman with a Watch," terjual seharga US$139,3 juta atau sekitar Rp2,1 Triliun pada sebuah acara lelang pada Rabu (8/11) malam di Sotheby's, New York. Angka itu merupakan harga tertinggi kedua yang pernah diraih sang seniman, setelah "The Women of Algiers (Version O)," sebuah lukisan cat minyak tahun 1955 yang terjual seharga US$179,4 juta.

Woman with a Watch yang dibuat pada tahun 1932 menggambarkan salah satu sahabat dan inspirasi seniman Spanyol itu, yakni pelukis Prancis Marie-Therese Walter.

"Femme a la montre (Woman with a Watch" adalah bagian dari penjualan khusus Sotheby minggu ini yang merupakan koleksi dari seorang pelindung seni New York, Emily Fisher Landau, yang meninggal tahun ini pada usia 102 tahun.

Julian Dawes, kepala seni impresionis dan modern di balai lelang tersebut, menyebut kanvas Picasso -- yang digantung di ruang tamu Landau adalah sebuah mahakarya dalam segala ukuran.

"Dilukis pada tahun 1932 karya Picasso itu penuh dengan kegembiraan dan penuh gairah, namun pada saat yang sama lukisan itu benar-benar dipertimbangkan dengan hati-hati untuk diselesaikan," katanya.

Walter juga dianggap sebagai "inspirasi” Picasso, dan ditampilkan dalam karyanya yang lain pada hari Kamis di balai lelang Christie's: "Femme endormie," atau "Sleeping Woman", dan diperkirakan terjual seharga US$25-US$35 juta.

Walter bertemu Picasso di Paris pada tahun 1927 ketika dia baru berusia 17 tahun. Kala itu, Picasso masih terikat pernikahan dengan penari balet Rusia-Ukraina, Olga Khokhlova. Pasangan itu memiliki seorang putri yang meninggal tahun lalu.(AFP/M-3)