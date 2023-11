Fruit Tea World Festival Hadrikan Musik, Dance, Art, Faashion, dan Games

PT Sinar Sosro, melalui merek minuman Fruit Tea, kembali menyelenggarakan Fruit Tea World Festival 2023, acara tahunan yang dirancang khusus bagi generasi muda Indonesia untuk unjuk bakat dan kreativitas mereka. Dengan mengambil tema Step Up Go Beyond, Fruit Tea World Festival 2023 tahun ini digelar sejak Juli hingga Oktober 2023, dengan 5 aktivitas utama yakni Musik, Dance, Art, Fashion, dan Games. Sebanyak 3.500 peserta dari sekolah-sekolah se-Indonesia mengikuti kompetisi yang terbagi ke dalam dua kategori yaitu School Group Competition dan Perorangan. Baca juga: Joyday School Talent Ajak Siswa SMP dan SMA untuk Tampilkan Kreativitas Setelah melalui proses penjurian yang ketat, kompetisi Fruit Tea World Festival 2023 dimenangkan oleh SMAN Negeri 2 Medan untuk kategori fashion, Michelle Maverick dari Bekasi untuk kategori art, Sekolah Kristen Ora Et Labora, Tangerang untuk kategori musik, Jeannifer Sebayang dari SMAN 2 Medan untuk kategori dance dan SMAN 1 Tuntang, Semarang untuk kategori school group. “Melalui Fruit Tea World Festival ini, kami ingin menciptakan wadah kreatif bagi para generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik mereka. Kami bangga, kedekatan yang kami bangun dengan sekolah, guru, dan para siswa, dan pamor yang ditunjukkan oleh kegiatan ini setiap tahunnya, telah membuat ajang tahunan ini diakui dan mendapat antusiasme yang luar biasa dari anak-anak muda dari seluruh Indonesia,” kata GM Marketing PT Sinar Sosro Evan Cornelius Lawanto. Evan mengatakan Fruit Tea World Festival diharapkan akan selalu menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh para generasi muda untuk mengekspresikan diri dan kreativitas mereka. Baca juga: Ajang Pencarian Bakat TREN yang Pertama Sukses Digelar “Melalui acara tahunan ini, mereka juga dapat berkontribusi positif bagi generasi mereka dan membangun nama baik sekolah masing-masing," ungkap Evan. Para finalis kompetisi Fruit Tea World Festival ikut meramaikan dan menampilkan performance mereka dalam acara puncak Fruit Tea World Festival yang diadakan pada tanggal 4 November 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta, dan disiarkan juga secara langsung di YouTube channel fruitteasosroid. Acara puncak ini dihadiri oleh 4.000 pengunjung yang didominasi oleh anak-anak muda yang datang dari berbagai penjuru. Tidak heran, sebab acara puncak tahun ini memang menampilkan sesuatu yang baru dan menarik, yaitu dihadirkannya showcasing booth dari 5 pilar yaitu music world, art world, fashion world, dance world, dan games world. Melalui booth-booth yang ada, para pengunjung yang datang, terutama anak-anak muda dari seluruh Indonesia, berkesempatan untuk mengekspresikan diri dan kreativitas mereka. Mereka bisa berkreasi dengan gambar estetik di booth Art World, mabar di booth Games World, karaoke bareng di booth Music World, photobox di booth Fashion World, sampai dengan mengikuti dance challenge di booth Dance World. Untuk menghibur para pengunjung, acara puncak menghadirkan artis-artis ternama seperti Maliq D'essentials, Vierratale, Lomba Sihir, dan Noraebang. Meski hujan deras mengguyur lokasi acara, antusiasme para pengunjung tidak surut untuk menikmati penampilan Vierratale. Bahkan, saat listrik harus dipadamkan demi keamanan, anak-anak muda itu menciptakan intimate moment dengan tetap bernyanyi bersama Maliq D’essentials dengan hanya menggunakan pengeras suara manual (toa). (RO/Z-1)

