Buka Toko Ke-67, Uniqlo Siapkan Instalasi Studio Reparasi Pakaian

MENJELANG akhir tahun, perusahaan ritel global asal Jepang, Uniqlo mengumumkan pembukaan toko terbarunya Uniqlo La Piazza yang merupakan toko ke-67 di Indonesia, Jumat (10/11). Di toko ini, Uniqlo mewujudkan komitmennya dalam upaya memperpanjang masa penggunaan pakaian serta menjadikannya lebih bernilai melalui peluncuran RE.UNIQLO Studio pertama di Indonesia.

“Kami sangat antusias untuk kembali membuka toko terbaru sebagai upaya untuk lebih dekat dengan para pelanggan setia khususnya di Jabodetabek serta di momen yang sama bisa meluncurkan RE.UNIQLO Studio pertama di Indonesia,” ungkap Corporate Affairs Director PT Fast Retailing Indonesia (Uniqlo) Irma Yunita di Jakarta belum lama ini.

Sebelumnya Uniqlo telah aktif mengumpulkan pakaian Uniqlo yang sudah tidak digunakan dari para pelanggan setianya melalui recycle box yang disediakan di toko Uniqlo di seluruh Indonesia. Pakaian ini disalurkan untjk didonasikan hingga didaur ulang (upcycle) menjadi pakaian baru yang mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat.

“Kami lihat sebagian besar pelanggan setia kami telah memiliki kesadaran yang cukup baik terkait isu keberlanjutan ini serta bisa memberi value lebih pada pakaian yang mereka beli dan menggunakannya dalam jangka waktu lama. Harapannya, RE.UNIQLO Studio bisa memfasilitasi dan mengajak pelanggan setia Uniqlo untuk bisa berkontribusi untuk dunia yang lebih baik,” ujar Irma lagi.

Adapun, RE.UNIQLO Studio merupakan layanan khusus yang didedikasikan bagi pelanggan setia Uniqlo untuk berkontribusi serta mengejar masa depan baru untuk dunia pakaian. Sehingga pelanggan dapat menikmati LifeWear sepenuhnya dengan lebih lama. Pada RE.UNIQLO Studio, tersedia layanan spesial perbaikan baju (repair), remake dengan salah satunya melalui embroidery dan menggunakan kembali untuk memberikan nyawa baru pada koleksi LifeWear favorit agar dapat digunakan lebih lama.

Hingga saat ini, layanan RE.UNIQLO Studio tersedia di 35 toko Uniqlo di 16 negara di seluruh dunia. Di Asia sendiri, RE.UNIQLO Studio tersedia di Tiongkok, Jepang, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Thailand, sehingga Indonesia menjadi negara ke-7 di Asia yang menyediakan layanan tersebut.



Berikut adalah layanan yang ditawarkan oleh RE.UNIQLO Studio:

Layanan RE.UNIQLO Studio

1. Repair

Layanan perbaikan pakaian Uniqlo yang rusak agar bisa digunakan kembali untuk waktu yang lama. Pelanggan Uniqlo bisa membawa koleksi LifeWear nya yang ingin diperbaiki dan staf terlatih siap menyambut untuk membantu memperbaikinya dari mulai keliman celana panjang, menjahit kancing hingga menambal lubang.

2. Remake: Embroidery

Uniqlo kini dapat memberikan layanan kustomisasi melalui embroidery. Dimana pelanggan dapat memilih tampilan embroidery berupa gambar ataupun kata untuk menjadikan produk Uniqlo favoritnya menjadi semakin personal dan menarik. Terdapat 60 desain gambar tersedia di layanan embroidery ini, selain itu pelanggan juga dapat memilih personalisasi kata sesuai dengan preferensinya, seperti nama, inisial dan lainnya.

3. Reuse

Uniqlo mengumpulkan pakaian Uniqlo yang sudah tidak digunakan dari para pelanggan setianya melalui Recycle Box yang disediakan di toko Uniqlo di seluruh Indonesia untuk kemudian didonasikan kepada yang membutuhkan. Di Indonesia inisiatif ini sudah dilakukan Uniqlo sejak tahun 2019 dan mendapat sambutan yang luar biasa dari pelanggan setia Uniqlo.

Seperti pada periode Hari Raya bulan April 2023 lalu, lebih dari 5,000 pakaian layak pakai berhasil dikumpulkan dari pelanggan Uniqlo dan telah disalurkan untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan melalui Human Initiative. Secara global sendiri, Uniqlo telah mendonasikan lebih dari 46 juta pakaian ke 79 negara dan daerah. Recycle Box ini juga tersedia di RE.UNIQLO Studio.

Self Checkout

Dalam pembukaan toko ke-67 ini, ada hal yang menarik yakni Uniqlo La Piazza menjadi toko kedua (setelah Uniqlo Pondok Indah Mall 1) yang menyediakan fasilitas self checkout. Fasilitas ini diberikan untuk memudahkan pelanggan membayar dan mengemas barang belanjaannya sendiri.



Selama periode pembukaan pada 10-16 November 2023, Uniqlo La Piazza menyediakan berbagai promo menarik dan penawaran terbatas, berupa pembagian exclusive thermal tumbler terbatas dengan pembelanjaan senilai Rp500.000, serta harga eksklusif mulai dari Rp59.000 untuk koleksi tertentu hanya di Uniqlo La Piazza.

Tidak hanya itu, untuk setiap pembelian 2 (dua) buah Uniqlo T-Shirt (UT) di UNIQLO La Piazza, pelanggan akan mendapatkan koin yang dapat ditukarkan dengan satu permainan khas Jepang, Gachapon dan penawaran ini hanya berlaku 3 (tiga) hari saja mulai 10-12 November 2023. (Z-10)