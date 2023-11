Dihadapan Veteran Militer, Pangeran Harry Lakukan Debut Komedi 

PANGERAN Harry melakukan debut komedinya di Stand Up for Heroes Benefit, sebuah acara amal stand up comedy di New York, Amerika Serikat, pada Senin (6/11) waktu setempat. Pria berusia 39 tahun yang kini menetap di Amerika itu melakukan set up stand-up komedi pada acara yang diadakan untuk mendukung para veteran, anggota militer dan keluarga mereka. Dalam video yang ditayangkan, Harry melontarkan lelucon tentang menjadi jahe. Duke of Sussex mengolok dirinya sendiri yang merupakan bagian dari veteran militer. “Saya merasa sangat tersanjung ketika Bob meminta saya untuk melakukan debut akting stand-up saya dengan Anda semua malam ini. Saya sangat lega diundang kembali, tapi kemudian saya mulai mempertanyakan apakah undangannya untuk saya melakukan stand-up sebenarnya adalah leluconnya," ucap Harry dilansir dari Independen. “Bagaimanapun, karena sangat rendahnya jumlah jahe pada tahun lalu dan untuk menghormati sesama spesies yang terancam punah (veteran), saya di sini melapor untuk bertugas," guraunya. Dalam materinya, Harry juga mempertanyakan tentang pendapat orang yang menyatakan dia cocok membawakan stand-up komedi di acara tersebut. Dia pun curiga bahwa orang-orang tersebut menjebaknya. "Sebagai orang yang tidak pernah mendapat sorotan, saya bahkan belum melakukan banyak persiapan. Tapi saya telah mengerjakan tindakan khusus ini selama beberapa waktu," tutur Harry. "Dan semua orang yang saya kenal mengatakan itu sempurna. Tidak, mereka mengatakan apa yang tidak ingin saya dengar. Oh tidak," imbuhnya. Baca juga: Pangeran Harry-Meghan Markle Putuskan Persahabatan dengan David dan Victoria Beckham Dalam kesempatan itu, Harry juga menyampaikan betapa istimewanya orang-orang yang bisa bergabung dalam militer. Dia mengatakan banyak suka dan duka yang dilalui oleh seorang anggota militer. “Ini adalah momen yang menunjukkan suka dan duka yang luar biasa,” ucapnya. “Ini (tergabung dalam militer) unik dan sangat penting bagi masyarakat baik selama aktif maupun setelahnya. Komunitas kami dihargai lebih dari yang pernah Anda bayangkan. Dan malam-malam seperti ini adalah malam yang sangat berharga,” ujarnya. Duke of Sussex pernah bertugas di militer selama 10 tahun dan melakukan dua kali tur ke Afghanistan. Ia pertama kali bertugas di Provinsi Helmand pada tahun 2007 dan 2008, namun turnya terhenti setelah sebuah media melanggar embargo berita dan mengungkapkan ia berada di zona perang. Dia kemudian kembali untuk tur kedua pada tahun 2012. "Saya tahu pengalaman dan perjalanan kami hingga saat ini berbeda-beda, namun kami selalu terhubung melalui apa yang telah kami pelajari sebagai manusia, apa yang kami hadapi sebagai keluarga, dan bagaimana kami menjadi lebih kuat karena kemampuan kami untuk mendengarkan, memahami dan untuk saling mendukung,” ucapnya. Harry mengakhiri stand-up komedinya dengan pesan yang menyentuh hati para veteran dan keluarga mereka. “Saya salut kepada Anda semua, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, teman-teman saya, melalui rasa hormat, pengertian dan kekaguman,” tukasnya. Adapun Acara yang diadakan di David Geffen Hall di Lincoln Center di New York City ini dihadiri oleh sejumlah wajah terkenal lainnya termasuk aktor Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson, komedian Tracy Morgan, dan penyanyi Bruce Springsteen.(M-4)

