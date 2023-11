OpenAI Perbarui Kemampuan ChatGPT

Perusahaan teknologi OpenAI menyebut telah melakukan pembaruan terhadap chatbot artificial intelligence (AI) mereka ChatGPT. CEO OpenAI menyebut ChatGPT sekarang memiliki pengetahuan tentang dunia hingga April 2023. Diketahui, sejak ChatGPT diluncurkan pada November 2022, chatbot ini hanya dapat menjawab pertanyaan berdasarkan informasi hingga September 2021. Artinya, ChatGPT tidak dapat menanggapi pertanyaan seperti runtuhnya kerajaan kripto Sam Bankman-Fried atau pemilihan umum Amerika Serikat 2022. "Kami sama kesalnya dengan Anda semua, mungkin lebih, karena pengetahuan GPT-4 tentang dunia berakhir pada tahun 2021," kata Altman, dikutip dari Business Insider, Senin (7/11). Kami akan mencoba untuk tidak membiarkannya ketinggalan zaman lagi." Namun, pembaruan ini hanya akan tersedia untuk pengguna berbayar model GPT-4 Turbo, model bahasa besar terbaru dan tercanggih dari OpenAI hingga saat ini. Pembaruan ini berbeda dengan fitur penjelajahan web ChatGPT yang diperkenalkan pada bulan September. Fitur yang disebut "Browse with Bing," memungkinkan pengguna ChatGPT Plus untuk menggunakan AI untuk mencari web secara real time. GPT-4 Turbo dilatih dengan data terakhir pada April 2023, yang berarti dapat menghasilkan lebih banyak respons terbaru tanpa membutuhkan waktu tambahan untuk mencari di web. Fitur "Browse with Bing, yang mencari web secara real-time, mungkin masih terbukti lebih berguna untuk informasi sejak bulan April. Perluasan basis pengetahuan ChatGPT hanyalah salah satu dari banyak fitur baru yang diumumkan Altman seputar model GPT-4 Turbo OpenAI. GPT-4 Turbo akan dapat mencerna lebih banyak konteks, hingga 300 halaman buku standar untuk menghasilkan jawaban dengan akurasi yang lebih tinggi, menerima gambar sebagai petunjuk, dan menulis kode dalam bahasa tertentu. Pengguna GPT-4 Turbo juga dapat membuat bot ChatGPT yang dapat disesuaikan yang dikenal sebagai GPT yang dapat dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu.(M-3)

