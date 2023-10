Jelang Festival, JAFF Hadirkan Ajang Pemanasan di Empat Kota

DALAM rangka menyambut penyelenggaraan Jogja-Netpac Asian Film Festival 2023 (JAFF18) yang akan dilaksanakan pada 25 November--2 Desember di Yogyakarta, Bioskop Online dan JAFF mengadakan acara di empat kota: Medan, Palembang, Makassar, dan Semarang. Roadshow ini dirancang untuk menjadi wadah bagi para pencinta film, pembuat film, dan praktisi industri kreatif di seluruh Indonesia untuk berkumpul, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan isu-isu terkini dalam perfilman.

Roadshow telah dimulai di Medan pada 21 Oktober lalu dengan gelar wicara bertajuk "Film Marketing & Distribution" bersama Head of Content Bioskop Online Ivan Makhsara, "Film Producing 101: From Script to Screen and Beyond" dengan produser dan sutradara Ifa Isfansyah, dan pemutaran film Kucumbu Tubuh Indahku (Garin Nugroho dan Counter Coy (Muamar Husin), 2023).

“Tujuan dari sesi ini adalah untuk berbagi pengetahuan tentang konsep dan praktik terkini dalam bidang distribusi-promosi film. Semoga sesi ini akan memberikan wawasan berharga dan peluang untuk berkenalan dengan para ahli dalam berbagai aspek produksi dan promosi film. Bagi teman-teman di daerah mungkin mengalami beberapa hambatan, seperti bagaimana cara promosi yang tepat atau memilih saluran yang tepat untuk karya-karyanya. Bioskop Online juga mendukung sineas yang terus berkarya terkait distribusi dan promosi dengan film-film yang sudah kami kurasi,” ungkap Ivan Makhsara dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin (23/10).

Sementara itu, di sesi kedua, yang diisi oleh Ifa Isfansyah, pembuat film dan pencinta film akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran produser dalam menyajikan karya film.

“Produksi itu tetap creative thing, itu tetap hal yang unsurnya kreatif. Memang yang akan kita bicarakan adalah sesuatu yang sifatnya administrasi atau manajemen. Ini berapa kali syuting? Ini bujetnya berapa? Ini proyeksi pemasukannya berapa? Ini teknisnya untuk seperti apa? Tapi semua jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sifatnya administrasi tadi itu pertimbangannya pertimbangan kreatif,” ungkap Ifa.

Selain roadshow, nantinya juga akan ada penayangan film pilihan JAFF yang di Bioskop Online. Tahun ini, salah satu festival film internasional terbesar di Indonesia itu merupakan penyelenggaran ke-18.