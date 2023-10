Yuk! Mampir ke Kafe Ala Drakor Doona! di Twin House Coffee & Kitchen Blok M

Menyambut penayangan serial drama romantis Doona! kini hadir kafe dengan nuansa seperti yang ada di set. Kafe pop up Doona! hadir di Twin House Coffe & Kitchen Blok M yang dibuka mulai hari ini hingga akhir pekan, 22 Oktober.

Di kafe tersebut, pengunjung bisa merasakan pengalaman seperti berada di serial Doona! yang dihadirkan ke dunia nyata. Pengunjung dapat berfoto di zona foto yang menghadirkan berbagai pernak-pernik (merchandise) seperti lightstick, photocard, dan album dari Dream Sweet, grup idola K-pop dari karakter Lee Doona. Di kafer tersebut, juga ditampilkan properti asli yang digunakan di set produksi serial Doona!.

Serial drama Korea terbaru, Doona! bercerita tentang hidup mahasiswa biasa bernama Lee Won-jun (Yang Se-jong) yang mendadak berubah saat ia pindah ke sebuah rumah sewa yang ternyata juga dihuni oleh mantan bintang K-pop, Doona (Suzy). Lee Jung-hyo, sosok di balik serial populer Crash Landing on You dan Romance Is a Bonus Book, berperan sebagai sutradara.

Sutradara Lee Jung-hyo menyebut serial ini berkisah mengenai bertemunya kehidupan dua orang muda dari dunia yang sama sekali berbeda dan mengundang penonton untuk mengenang masa muda yang diwarnai oleh romansa dan perasaan naif.

Suzy menyatakan ia tergerak untuk memerankan Doona berkat sifat karakter tersebut yang cenderung pendiam. “Saya merasa ada kemiripan di situ, sisi yang tidak banyak orang tahu tentang saya. Jadi saya ingin menunjukkannya,” ujar Suzy dalam konferensi pers yang berlangsung di Korea Selatan dan disiarkan secara daring pada Selasa, (18/10).

Di serial ini, Suzy ternyata juga ikut terlibat dalam pemilihan gaya rambut serta pakaian. Sementara itu Yang Se-jong mengungkapkan ia melakukan banyak konsultasi mendalam dengan sutradara untuk menangkap dinamika emosi karakter yang ia perankan.

Serial Doona! akan tayang di Netflix mulai 20 Oktober. (RO/M-2)