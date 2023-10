11 Manfaat Jus Jeruk untuk Kesehatan Tubuh

JERUK atau dalam bahasa ilmiah yang disebut dengan Citrus sinensis, merupakan salah satu buah sitrus yang paling populer. Ada banyak varietas buah sitrus, tetapi jeruk adalah varietas yang paling populer dan sering dikonsumsi. Buah ini juga yang menjadi bahan utama jus jeruk yang terkenal lezat dan bergizi.

Menurut USDA National Nutrient Database, nutrisi jus jeruk antara lain terdiri dari vitamin dan mineral, seperti vitamin C, vitamin A, thiamin, folat, kalium, serat, protein, tembaga, magnesium, flavonoid termasuk hesperidin, dan berbagai vitamin dan mineral lainnya yang menjadikannya pilihan minuman yang kaya nutrisi. Dalam hal kalori, jus jeruk memiliki 47 kalori dalam porsi 100ml (sekitar 3,4 ons cairan).

Dengan kandungan tersebut, jus jeruk dinilai memiliki banyak manfaat kesehatan bagi tubuh. Berikut ini adalah manfaat dari jus jeruk yang harus kamu tahu.

1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Manfaat jus jeruk yang memiliki kandungan vitamin C, merupakan nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C akan membantu menstimulasi produksi sel darah putih, yang membantu melawan infeksi dan penyakit. Konsumsi jus jeruk yang memiliki tinggi Vitamin C setiap hari, dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

2. Menjaga kesehatan kulit

Vitamin C yang terkandung, akan membantu memproduksi kolagen juga protein yang membantu menjaga elastisitas dan kekencangan kulit. Konsumsi jus jeruk yang tinggi Vitamin C, dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan membantu mencegah penuaan dini.

3. Mencegah anemia

Jeruk kaya akan zat besi, mineral yang penting bagi pencegahan anemia. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah dan hemoglobin, yang menyebabkan kelelahan dan lesu. Konsumsi jus jeruk secara teratur, dapat membantu mencegah anemia.

4. Mencegah masalah jantung

Potassium yang terkandung dalam jus jeruk, membantu menjaga kesehatan jantung dan membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Potassium juga membantu mencegah masalah jantung seperti stroke dan serangan jantung.

5. Mencegah batu ginjal

Manfaat jus jeruk yang memiliki asam sitrat, membantu mencegah pembentukan batu ginjal dengan membantu menurunkan tingkat asam urat dalam darah.

6. Meningkatkan kesehatan mental

Vitamin C dalam jus jeruk, membantu meningkatkan produksi hormon endorfin yang membantu meningkatkan mood, juga mencegah stres dan depresi.

7. Mencegah kanker

Manfaat jus jeruk yang mengandung vitamin C dan antioksidan, membantu melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan kanker. Antioksidan juga membantu mencegah pertumbuhan sel kanker dan membantu mengurangi risiko kanker.

8. Meningkatkan kesehatan gigi dan gusi

Asam sitrat yang terkandung dalam jus jeruk, membantu membersihkan gigi dan gusi dan membantu mencegah masalah mulut seperti plak dan karang gigi.

9. Meningkatkan sistem pencernaan

Serat dalam jus jeruk akan membantu memperlancar sistem pencernaan, juga bisa mencegah masalah pencernaan seperti sembelit dan konstipasi. Serat juga membantu mengurangi kolesterol dan gula darah.

10. Meningkatkan kualitas tidur

Manfaat jus jeruk yang memiliki kandungan vitamin B6, membantu memproduksi hormon melatonin yang membantu meningkatkan kualitas tidur dan membantu mengatasi insomnia.

11. Mencegah degenerasi mata

Vitamin A dan beta-karoten yang terkandung dalam jus jeruk, membantu mencegah degenerasi mata dan membantu mencegah masalah mata seperti katarak dan glaukoma.

