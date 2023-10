Rayakan Satu Dekade, The Watch Co Tebar Promo

THE Watch Co, toko retail jam tangan, menapaki satu dekade pada Oktober 2023. The Watch Co pun menggelar acara bertajuk A Decade of Good Times mulai 10 Oktober hingga 22 Oktober.

CEO The Watch Co Erick Susanto mengutarakan, "Menjalin hubungan baik dan prioritas pada kebutuhan pelanggan merupakan pelajaran berharga selama satu dekade ini. Bagi The Watch Co, pelanggan bukan sekadar konsumen, mereka adalah bagian integral dari kesuksesan The Watch Co. Mereka adalah teman-teman yang telah menemani The Watch Co. dalam mendefinisikan gaya melalui jam tangan selama satu dekade. Pelanggan adalah alasan mengapa The Watch Co. terus berkembang, belajar, dan berinovasi"

Menjelang perayaan satu dekade, tim di balik The Watch Co turut merasakan antusiasme dan semangat yang begitu tinggi. Mereka merasa beruntung bisa melalui dan menjadi bagian dari perjalanan yang luar biasa ini bersama dengan pelanggan setia mereka. Apa yang mereka pelajari selama sepuluh tahun ini adalah betapa pentingnya hubungan dengan pelanggan mereka.

Dalam rangka merayakan A Decade of Good Times, The Watch Co. telah mempersiapkan serangkaian promosi sebagai bentuk penghargaan kepada para The Watch Co.'s friends yang telah setia mendukung mereka selama ini. Salah satunya adalah penawaran khusus di Tokopedia mulai dari Rp1.000.000. Tidak hanya itu, ada juga penawaran harga spesial yang dimulai dari Rp1.010.000, eksklusif di Shopee dan Website The Watch Co.

Selain itu, tersedia diskon hingga 30% dan tambahan 10% + 10% yang akan berlaku mulai 10 Oktober hingga 22 Oktober.

Jangan sampai terlewatkan juga promo Buy 1 Get 1 Free yang hanya berlangsung selama satu hari di beberapa toko pada 14 Oktober.

Pastikan untuk selalu mengikuti informasi lebih lanjut di Instagram The Watch Co. Semua promo ini wujud ekspresi terima kasih The Watch Co. kepada pelanggan setia mereka yang telah mempercayai The Watch Co. selama satu dekade ini. (RO/Z-1)