Beragam Jurus Dubai untuk Menggaet Turis Indonesia

TURIS Indonesia kini semakin menjadi incaran berbagai kota wisata dunia, salah satunya Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu dikatakan Senior Manager of International Operations dari Department of Economy and Tourism Dubai (DET), Shahab Shayan. “Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Potensi pertumbuhan ekonominya juga baik. Kami yakin Indonesia merupakan pasar baru yang cukup potensial,” ujarnya dalam acara media luncheon di Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (3/10).

Merujuk data dari Department of Economy and Tourism Dubai (DET), pelancong dari Indonesia yang bepergian ke Dubai lebih banyak didominasi oleh kaum pria dengan klasifikasi tujuan berlibur dan perjalanan bisnis. “Orang Indonesia yang berkunjung ke Dubai didominasi oleh pria dengan tingkat persentase sebanyak 80% sedangkan perempuan 20%. Secara data, perjalanan itu dilatarbelakangi untuk tujuan liburan dan ibadah dengan persentase sekitar 52% dan pekerjaan 37%,” jelas Shahab. Selain yang datang khusus ke Dubai, turis Indonesia juga banyak yang merupakan pelancong dari jamaah umrah.

Berdasarkan kondisi itu kini Dubai meningkatkan berbagai infrastruktur dan promosi berbagai program dan tempat wisata yang dianggap menarik bagi turis Indonesia. Salah satunya adalah wisata dalam ruangan (indoor).

“Kami menyediakan berbagai tempat wisata indoor dan outdoor sehingga para pelancong pun bisa tetap menikmati kegiatan wisata di Dubai walaupun sedang musim panas, misalnya ada Dubai Miracle Garden yang penuh dengan flora sehingga membuat suasana wisata menjadi lebih sejuk,” ungkapnya.

Sementara untuk wisata budaya, lokasi andalan adalah Kota Tua Al-Fahidi dan pasar tradisional. Tidak ketinggalan, Dubai juga memiliki wisata aktivitas gurun yang memamerkan bentang alam yang unik sekaligus memacu adrenalin.

Soal penginapan, membangun berbagai fasilitas hotel dan tempat penginapan beragam kelas. Saat ini tersedia lebih dari 140 ribu kamar hotel dan masih akan terus bertambah yang bisa menjadi pilihan pelancong, salah satunya Jumeirah Marsa Al Arab.

“Kami menyediakan berbagai hotel mulai dari yang bintang satu sampai bintang lima dengan rate harga sesuai budget. Di sini banyak hotel bintang tiga yang mampu menyaingi hotel bintang lima di destinasi global lainnya. Untuk kategori kelas atas misalnya tersedia Jumeirah Burj Al Arab yang dilengkapi pelabuhan pribadi, hotel itu membidik pengguna kapal pesiar dan pelancong yang datang dari darat,” jelasnya. (M-1)