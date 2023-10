Label Fesyen Kami Ungkap Kisah di Balik Peragaan London dan Paris lewat Film Dokumenter

LABEL busana modest Kami terus mencetak sukses demi sukses. Bukan saja laris, label yang didirikan oleh Nadya Karina dan kakak-beradik Istafiana Candarini dan Afina Candarini ini telah beberapa kali berperagaan di kota-kota mode dunia.

Belum lama ini, Kami yang telah berusia 14 tahun tampil di London Fashion Week dan Indonesia Internasional Modest Fashion Festival (IN2MF) di Paris. Tentu tidak sedikit orang yang penasaran dengan cara Kami menuju acara-acara besar itu.

Seolah menjawab rasa penasaran publik, Kami mengungkap beragam kisah dibalik perhelatan London dan Paris itu dalam film dokumenter bertajuk The Untold Stories of Paris & London yang ditayangkan secara serentak di CGV Jakarta, Yogyakarta dan Palembang pada 30 September 2023.

Acara pemutaran film dokumenter ini tidak hanya dihadiri oleh media, namun juga keluarga, pecinta fesyen, sponsor dan para penggemar setia Kami atau yang disebut #KamiPeople. “Alhamdulillah, lega sekaligus bangga karena perjalanan Paris dan London dapat dilalui dengan lancar, ini semua tidak lepas dari dukungan orang-orang yang membersamai Kami seperti keluarga, teman-teman media, sponsor, influencers, dan tentunya komunitas KamiPeople,” ungkap Afina Candarini yang akrab dipanggil Afi selaku Chief Financial Officer (CFO) dan co-founder Kami pada saat acara nonton bareng The Untold Stories of Paris & London Movie di CGV Pacific Place Mall, Jakarta, beberapa waktu lalu seperti dilansir melalui siaran pers.

Nadya Karina selaku CDO (Chief Data Officer) dan co-founder Kami, berharap pencapaian mereka dapat memicu semangat merek fesyen modest Tanah Air untuk semakin maju.

Pada ajang IN2MF, Kami menampilkan 10 set busana dengan material Kain Endek Bali dari Agung Bali Collection, yang dilengkapi dengan aksesoris berupa tas rotan dari Long Story Short. Tata rias model pada peragaan itu menggunakan Ivan Gunawan Cosmetics.

Di London, Kami menggunakan material tenun garut dengan siluet yang terinspirasi dari kota London. Para model menggunakan aksesoris Aidan And Ice dan tata rias dari Button Scarves Beauty. (M-1)