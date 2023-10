Griselda Sastrawinata-Lemay Terlibat di Animasi Disney Wish

ANIMATOR asal Indonesia, Griselda Sastrawinata-Lemay, terlibat dalam produksi animasi Disney berjudul Wish. Griselda berperan sebagai associate production designer dan berkontribusi dalam merancang kostum untuk karakter Asha, King Magnifico, Queen Amaya, Valentino, dan Star.

Film animasi Wish berkisah tentang Asha (Ariana DeBose), idealis cerdas yang membuat keinginan begitu kuat sehingga dijawab oleh kekuatan kosmis - sebuah bola kecil dari energi tak terbatas yang disebut Star. Bersama-sama, Asha dan Star menghadapi musuh yang paling tangguh penguasa kerajaan Rosas, King Magnifico (Chris Pine) untuk menyelamatkan komunitasnya dan membuktikan ketika tekad manusia yang berani terhubung dengan keajaiban bintang-bintang, hal-hal yang luar biasa bisa terjadi.

Film ini disutradarai oleh sutradara pemenang Oscar Chris Buck (Frozen, Frozen 2) dan Fawn Veerasunthorn (Raya and the Last Dragon), dan diproduksi oleh Peter Del Vecho (Frozen, Frozen 2) dan Juan Pablo Reyes Lancaster Jones (Encanto).

Griselda bukan pertama kali terlibat dalam produksi animasi Disney. Namun, animasi Wish terasa istimewa baginya karena film ini terinspirasi perjalanan seabad Disney.

“Menjadi bagian dari Disney's Wish adalah impian yang menjadi kenyataan. Saya jatuh cinta dengan Disney melalui film animasi seperti Sleeping Beauty dan Cinderella. Jadi, untuk memberikan penghormatan kepada cerita klasik ini melalui film animasi yang bertujuan untuk merayakan 100 tahun cerita Disney yang luar biasa,” ungkap Griselda dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa (3/10).

Dalam mencari inspirasi untuk karyanya, Griselda bereksplorasi dengan berbagai sumber material, seperti sejarah Eropa dan Afrika Utara, untuk menciptakan kostum unik karakter utama, Asha. Tapi dia juga menjelajahi beberapa animasi klasik Disney untuk menghadirkan detail dari beberapa film ikonik yang pastinya akan disadari oleh para penggemar ketika menonton Wish pada November.



Selanjutnya, Griselda juga berbagi perjalanannya sebagai animator, dari anak kecil di Indonesia yang sangat suka menonton film animasi Disney.

“Pada saat saya kecil dan menonton animasi Disney, saya selalu ingin menjadi orang yang menggambar karakter-karakter tersebut,” cerita Griselda mengenang masa kecilnya, bermimpi untuk bekerja di Disney Animation.

Griselda juga memberikan catatan penting kepada semua animator Indonesia yang sedang meniti karier di industri ini.

“Saran saya adalah melakukan pekerjaan yang baik dan menjadi pribadi yang baik. Saya pikir sangat penting untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang ada, dan selalu baik kepada semua orang. Itu adalah prinsip saya sejak awal karier saya dan saya senang tetap berpegang pada prinsip itu.”

Dalam kunjungannya ke Jakarta kali ini, Griselda juga berbagi cerita di beragam acara seperti IdeaFest 2023. Dalam festival kreatif terbesar ini, Griselda mengangkat tema The Art of Costume Design, ia bercerita tentang proses kreatif di balik kostum para karakter di film Wish.

Selain itu, Griselda juga berbagi cerita inspiratif dengan storyteller, animator, dan kreator muda yang bermimpi besar untuk mengejar masa depan di industri kreatif lewat acara Masterclass. Diselenggarakan di kampus Universitas BINUS di Jakarta, Masterclass ini diikuti lebih dari 600 mahasiswa yang hadir secara langsung.(M-4)