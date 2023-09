Seorang pria kulit hitam berpose dengan punggung menghadap kamera. Gambar ini mengingatkan pada ruang tunggu penjara pada saat seorang tahanan sebelum bertemu dengan orang yang dicintai. Gambar itu karya Larry Cook, seniman Amerika Serikat.

“Karya ini mendapat banyak perhatian,” kata Nicole Fleetwood, kurator pameran Marking Time: Art in the Age of Mass Incarceration (Menandai Waktu: Seni di Era Penahanan Massal). Pameran ini digelar di Pusat Penelitian Budaya Kulit Hitam, Schomburg di Harlem, New York.

“Harlem adalah komunitas yang sangat terkurung dalam sebuah landmark budaya global,” kata Fleetwood. Menurut dia karya Cook terasa sangat familiar bagi penduduk setempat.

Pameran ini terdiri dari karya-karya seniman, yang pernah dipenjara atau pihak lain -- seperti Cook, yang pamannya dipenjara -- yang telah melihat dampaknya dari dekat. Tidak hanya lukisan yang dipamerkan, tapi juga beberapa seni instlasi.

Para pengkritik sering menyebut tingkat penahanan yang sangat tinggi di Amerika sebagai bukti bahwa sistem peradilan yang kejam perlu diubah. Pameran tersebut, yang telah digelar di beberapa wilayah di Amerika Serikat, menampilkan dampak psikologis dari apa yang disebut oleh para seniman sebagai penahanan massal.

“Seni adalah desakan kehadiran,” kata Fleetwood. “Ini adalah desakan untuk berhubungan dengan orang-orang yang mereka cintai dan komunitas estetika yang lebih besar serta gerakan politik yang lebih besar dari orang-orang yang ingin mengakhiri sistem yang kita miliki saat ini.”

Di antara karya yang paling mencolok adalah serangkaian potret pria yang dipenjara. Seniman Mark Loughney, yang dipenjara selama 10 tahun atas tuduhan penyerangan terkait pembakaran, mengatakan dia membuat gambar tersebut kapan pun dia punya waktu di ruang umum di penjara di Pennsylvania.

Meskipun sering terjadi keributan – penjara ini menampung sekitar 2.000 narapidana, beberapa di antaranya menjalani hukuman seumur hidup. “pengalaman ini sangat meditatif,” kenangnya.

“Bagi banyak orang, saya pikir ini sangat berarti,” katanya. "Hanya untuk menjadi bagian dari sesuatu yang bisa menegaskan individualisme, identitas, dan kemanusiaan mereka."

Loughney mengatakan dia memulai pembuatan sketsa itu sebagai cara untuk mendapatkan uang dari para pria yang ingin mengirimkan gambar itu ke keluarga mereka.

Namun, setelah sekitar 100 karya pertamanya yang dipamerkan pada tahun 2017 di kampung halamannya di Pennsylvania, Loughney menyadari potensi untuk membuat ‘pernyataan sikap’ yang lebih besar. (AFP/M-3)