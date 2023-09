Mengonsumsi Jenis Buah ini dapat Meningkatkan Tenaga

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kita mudah merasa lelah atau mengalami penurunan energi. Di antaranya adalah jenis makanan yang kita konsumsi, kapan kita makan, serta berapa banyak porsinya,

Untuk mengisi tubuh dengan energi yang tahan lama, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Melansir dari situs Eating Well, Senin (11/9), ahli diet dan penulis tentang nutrisi dan kesehatan, Novella Lui merekomendasikan beberapa buah yang dapat membantu meningkatkan lebih banyak energi tubuh. Berikut lima di antaranya:

1. Apel

Selain rasa apel yang enak, buah ini kaya dengan nutrisi. Apel yang tinggi serat dapat membantu gula alami dicerna secara perlahan untuk menghasilkan energi yang berkelanjutan.

Satu apel berukuran sedang (182 g) menawarkan 95 kalori dan 4 gram serat. Jika mencari camilan yang mengenyangkan, pasangkan irisan apel dengan selai kacang alami.

2. Jeruk

Jeruk kaya dengan kandungan vitamin C. Menurut National Institutes of Health (NIH), vitamin C membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi stres oksidatif sehingga membantu mencegah kelelahan. Selain itu, orang yang kekurangan vitamin C dapat mengalami penyakit kudis, sehingga meningkatkan perasaan lemah dan lelah.

Bagi mereka yang kekurangan zat besi, vitamin yang larut dalam air ini meningkatkan penyerapan zat besi, membantu mengurangi gejala terkait, termasuk kelelahan. Mengonsumsi jeruk dapat memberi tambahan energi dengan cepat, dengan potongan sedang (140g) mengandung 73 kalori, 3 gram serat, dan 78% DV (Daily Value) vitamin C .

3. Pisang

Pisang sudah tidak asing lagi dalam hal menyediakan energi. Studi tahun 2020 yang diterbitkan di Food Review International mencatat bahwa dua buah pisang mampu memberikan energi selama 90 menit.

Buah pisang juga merupakan sumber potasium yang sangat baik, nutrisi penting untuk menjaga fungsi tubuh yang baik. Satu buah pisang berukuran sedang menyediakan 105 kalori dan 3 gram serat untuk energi yang stabil.

4. Alpukat

Alpukat adalah buah yang kaya serat yang dapat mencegah lonjakan gula darah yang dapat menyebabkan penurunan energi. Selain itu, alpukat mengandung lemak sehat yang tidak hanya memberi kita mendapat banyak energi tetapi juga membuat kenyang.

Menurut USDA (United States Department of Agriculture), 1 cangkir irisan alpukat mengandung 234 kalori, 10 gram serat, dan 17 gram lemak tak jenuh.

5. Plum

Meskipun buah plum terkenal karena potensi efek pencaharnya, buah ini juga bagus untuk meningkatkan energi. Menurut USDA, dua buah plum (150 g) menyediakan 69 kalori dan 2 gram serat. (M-3)