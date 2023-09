Sarah Burton Pamit dari Rumah Mode Alexander McQueen

DESAINER asal Inggris, Sarah Burton, yang telah menjadi direktur kreatif lini busana Alexander McQueen memutuskan berpisah dengan rumah mode mewah Inggris tersebut setelah 26 tahun bekerja sama. Desainer gaun pengantin Kate Middleton ini menyampaikan pengunduran dirinya dalam rilis yang disiarkan Alexander McQueen, Senin (11/9).

"Saya sangat bangga dengan semua yang telah saya dan tim yang luar biasa lakukan di Alexander McQueen," kata perempuan bernama lengkap Sarah Jane Burton tersebut, seperti dikutip dari situs People, Rabu (13/9).

Hampir tiga dekade bersama jenama tersebut, membuat Burton merasa dekat dengan timnya di Alexander McQueen.

"Mereka adalah keluarga saya, dan ini telah jadi rumah saya selama 26 tahun terakhir," ujarnya.

Lebih lanjut, Burton menuturkan rasa terima kasih pada Francois-Henri Pinault, ketua dan Chief Excecutive Officer (CEO) dari perusahaan induk label Kering, hingga pada mendiang desainer Lee Alexander McQueen, yang meninggal pada 2010.

"Ia mengajari saya banyak hal, dan saya selamanya berterima kasih padanya," tutur Burton.

Peragaan busana Spring/Summer 2024 Burton selama Paris Fashion Week menandai kali terakhir ia menakhodai tim desain Alexander McQueen.

"Saya menantikan masa depan dan babak berikutnya dan akan selalu membawa waktu berharga ini bersama," imbuhnya.

Terkait kariernya dengan Alexander McQueen, dimulai sejak masa kuliahnya di Central Saint Martins London. Saat itu, Burton magang untuk McQueen. Setelah menamatkan studinya pada 1997, Burton bergabung dengan perusahaan tersebut dan bekerja penuh waktu sebagai asisten.

Burton merupakan orang pertama dan satu-satunya yang mengisi peran tersebut, menurut The Cut. Setelah tiga tahun, ia pun diangkat menjadi kepala lini pakaian wanita. Desainer kelahiran tahun 1974 di Manchester, Inggris, tersebut memimpin untuk sementara waktu setelah kematian McQueen, sebelum secara resmi menggantikannya sebagai direktur kreatif label tersebut.

Selama beberapa dekade, Burton menyuguhkan desain mewah dan jahitan yang presisi. Ia mengerjakan gaun pengantin renda Chantilly milik Kate Middleton, yang dikenakan pada pernikahannya dengan Pangeran William pada 2011. Burton juga mengembangkan hubungan kerja yang kuat dengan Kate selama bertahun-tahun.

"Itu dibuat untuknya dan memiliki banyak kepribadian di dalamnya," Burton menceritakan tentang pembuatan gaun untuk Putri Wales, saat berbicara di acara Saks Fifth Avenue, satu dekade lalu.

Selama berkarier, Burton telah meraih sejumlah penghargaan. Ia berhasil meraih empat penghargaan British Designer of the Year awards (1996, 1997, 2001 dan 2003), serta Council of Fashion Designers of America (CFDA) International Designer of the Year pada 2003.

Menurut Vogue Business, Alexander McQueen melihat pertumbuhan selama masa jabatan Burton di merek tersebut, dengan penjualan meningkat dari 220 juta euro atau lebih dari Rp3,6 triliun pada 2014 menjadi 830 juta euro atau lebih dari Rp13,6 triliun pada 2022.

Sejauh ini, belum jelas apa yang akan dilakukan Burton setelah pertunjukan terakhirnya bersama McQueen. Tentu dia dapat memulai mereknya sendiri, tapi belum mengumumkan rencana apapun.(M-4)