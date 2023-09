(X)S.M.L, Jenama Lokal Satu-satunya yang Tampil di Rakuten Fashion Week di Tokyo

Jenama (X)S.M.L, menjadi satu-satunya merek fesyen Tanah Air yang berhasil masuk di ajang fesyen bergengsi Rakuten Fashion Week SS2024 tahun ini yang bertempat di Shibuya Hikarie, Tokyo pada 31 Agustus 2023.

(X)S.M.L menampilkan konsep baru dengan mengangkat tema desain berkelanjutan berjudul Be Sustainable Be Fashion. Lebih dari 60 looks ditampilkan saat runway show.

Keseluruhan desain ini mengedepankan konsep berkelanjutan, dengan tiga hal penting yang diangkat yaitu penggunaan bahan yang melalui proses alami, desain konsep bertema Mix and Match yang mudah dipadu-padankan, hingga desain yang versatile atau multifungsi.

Menurut Lead Creative and Design dari (X)S.M.L, Jun Mardian dan Gerda K, koleksi sustainable yang ditampilkan dalam Rakuten Fashion Show SS2024 sekaligus mengawali "reborn" dari merek ini yang mengedepankan ramah lingkungan, dengan kualitas terbaik dan desain-desain yang sifatnya abadi yang bisa digunakan dalam jangka waktu lama.

"Bahan yang digunakan untuk koleksi SS2024 ini memang belum sepenuhnya menggunakan proses alami, namun komitmen (X)S.M.L akan terus fokus kepada konsep sustain yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak buruk limbah industri dan menciptakan ecosystem yang berkesinambungan” penuturan dari Berta Guritno sebagai Managing Director (X)S.M.L, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa (12/9)

Walau menggunakan proses alami, bahan-bahan yang digunakan untuk koleksi ini tetap mengedepankan kualitas terbaik, dari sisi kualitas produksi sampai dengan desain-desain yang bersifat abadi/klasik yang bisa dipakai untuk waktu yang lama.

Selain itu, (X)S.M.L juga mengajak untuk tidak hanya para produsen fesyen namun juga kepada pengguna dan pecinta fesyen untuk bersama-sama lebih peduli terhadap lingkungan.

(X)S.M.L merupakan jenama besutan dari perancang busana Tanah Air Biyan Wanaatmadja dengan pengusaha garmen Benarty Suhali pada 1999.(M-3)