Stray Kids Menangkan Best K-Pop MTV VMA 2023 ;;

Grup K-Pop Stray Kids memenangkan penghargaan best K-Pop dalam ajang penghargaan MTV Video Music Awards (VMA) 2023 yang berlangsung di Prudential Center, New Jersey, AS, Rabu (13/9) pagi waktu Indonesia. Stray Kids menang atas video musik single mereka, S-Class.

“Kami telah membuat musik sejak awal karier kami, namun untuk menerima penghargaan ini sangat berarti bagi kami,” kata salah satu anggota Stray Kids Bang Chan dalam pidato kemenangan.

Ini adalah kemenangan VMA pertama bagi Stray Kids. Sekaligus menjadikan momen besar bagi para anggotanya, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, dan I.N.

Pada MTV VMA 2023, di kategori Best K-Pop Stray Kids bersaing dengan Black Pink (Pink Venom), Aespa (Girls), Fifty Fifty (Cupid), Seventeen (Super), dan Tomorrow X Together (Sugar Rush Side). Pada tahun lalu, untuk kategori ini dimenangkan oleh Lisa, anggota dari Blackpink lewat single solonya, Lalisa.

Pada MTV VMA 2023, Taylor Swift menjadi musikus yang paling banyak menerima nominasi dengan total 11. Ia telah memenangkan nominasi song of the year untuk single Anti-Hero. Saat pidato kemenangan, Swift memberikan kredit untuk produsernya yang telah lama bekerja sama, Jack Antonoff. Swift berceloteh akan membuat musik bersama Antonoff hingga 2089.(M-3)