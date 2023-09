Sambut Ulang Tahun Colonel Sanders, KFC Indonesia Luncurkan Paket Baru

MENYAMBUT Hari Ulang Tahun Colonel Sanders, yang jatuh pada 9 September, KFC Indonesia meluncurkan paket-paket baru demi memberikan kepuasan lebih kepada pelanggan setianya.

Mulai 7 September 2023, pelanggan akan menemui paket-paket baru yaitu Super Besar New dan Jagoan Puas di semua gerai KFC. Dua paket baru itu diharapkan membuat para pelanggan lebih puas dalam menikmati sedapnya ayam goreng maupun burger KFC.

Paket terbaru pertama adalah Paket Super Besar New (SB New). Paket ini terdiri dari 2 varian yaitu SB New 1 dan SB New 2.

SB New 1 berisikan 1 Ayam Goreng, 1 Nasi, 1 Coke dan 1 side dish yang

bisa dipilih yaitu perkedel, KFC Soup atau Cream Soup. Sementara untuk yang ingin mendapat kenikmatan lebih bisa memilih SB New 2 yang terdiri dari 2 Ayam Goreng, 1 Nasi, 1 Coke dan 1 side dish (Perkedel, KFC Soup atau Cream Soup).

Paket SB New 1 dapat dinikmati dengan harga mulai dari Rp36,818 sementara untuk SB New 2 mulai dari Rp48,636.

Selain Super Besar New, KFC Indonesia juga menghadirkan Jagoan barunya yaitu paket Jagoan Puas yang hadir dengan dua varian yaitu paket 1 Nasi, 1 Ayam Goreng dan 1 Aqua dan paket 1 Burger, 3 Chicken Balls dan 1 Aqua. Kedua paket tersebut dapat dinikmati hanya dengan mulai dari

Rp27,273.

Selain mengeluarkan paket-paket baru tersebut, KFC juga melakukan penyesuaian pada paket khusus untuk anak-anak yaitu Chaki Meal, dengan akan ada 2 varian, yaitu paket 1 French Fries, 1 Ayam Goreng dan 1 Ovaltine dan Paket 1 Burger, 1 French Fries dan 1 Ovaltine, yang kedua paket tersebut disertai dengan 1 buah mainan yang bisa didapatkan mulai dari Rp32,727 saja. Adapun harga-harga yang tertera adalah harga sebelum pajak.

Hendra Yuniarto selaku Chief Marketing Officer PT Fast Food Indonesia Tbk, pemegang waralaba KFC di Indonesia, mengakui kehadiran dua paket terbaru tersebut merupakan upaya KFC Indonesia dalam memberi nilai lebih paket KFC kepada pelanggan setia.

“Kehadiran Super Besar New dan Jagoan Puas dan penyesuaian pada Chaki Meal merupakan upaya KFC Indonesia dalam memberikan nilai pada produk-produk KFC. Pelanggan tidak perlu membayar lebih, namun kami tetap memberi nilai lebih dari yang mereka bayarkan,” ucap Hendra

Hendra juga menyadari meski KFC masih menjadi produk ayam goreng favorit di Indonesia, bukan berarti KFC Indonesia tidak berinovasi dalam menghadirkan kepuasan bagi pelanggan.

“KFC Indonesia selalu melakukan inovasi, baik itu menghadirkan menu baru, paket baru atau layanan baru untuk pelanggan setia. Kehadiran paket baru bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Colonel Sanders pada September ini menjadi penanda bahwa KFC Indonesia selalu berusaha memberi kepuasan kepada pelanggan KFC,” pungkas Hendra. (RO/Z-1)