Afternoon Tea ala Kearifan Lokal

AFTERNOON tea atau minum teh sore hari yang menjadi tradisi di Inggris terus bertahan hingga kini dan juga menjadi gaya hidup sosialita. Tradisi ini memang sebenarnya bukan sekadar minum teh melainkan juga mengudap berbagai kue, roti lapis, dan penganan ringan lainnya.

Bagi anda penggemar teh namun ingin pengalaman afternoon tea yang unik maka dapat menemuinya di program Pesona Rempah Afternoon Tea di Four Seasons Hotel Jakarta. Executive Pastry Four Seasons Hotel Jakarta, Chef Lorenzo Sollecito menyuguhkan 10 kudapan lezat dengan menggunakan beberapa bahan rempah-rempah asli dari Indonesia seperti Andaliman (Sumatera Utara), kayu manis (Jambi), sorghum (NTT), bunga pala (Papua), dan gula nipah (Lampung). Program inj hasil kerja sama dengan Javara Indonesia dalam upaya memperkenalkan ragam rempah yang lebih luas dari Papua hingga Sumatera Utara.

“Kami berharap Afternoon Tea kolaboratif kami dapat berperan dalam melestarikan khazanah kuliner Indonesia dan meningkatkan apresiasi bagi produsen makanan daerah,” ungkap chef Lorenzo Sollecito dalam acara Afternoon Tea Pesona Rempah di Four Seasons Hotel Jakarta (8/8).

Untuk kudapan manis, chef Lorenzo menghidangkan Wedang Ronde yang dibuat menjadi cokelat bonbon dengan balutan bahan tepung terigu. Bagian dalam cokelat bonbon dengan paduan warna merah muda dan hijau ini terdiri dari cangkang cokelat hitam dan dark chocolate yang memiliki sentuhan rasa khas wedang ronde. Terkecap di lidah paduan rasa rempah seperti serai, cengkeh, dan kapulaga.

Sajian lain yaitu Coffee Nutmeg Flower and Arenga Syrup dengan memadukan puding, cita rasa kopi dan bunga pala. “Gula Nipah ini mengandung serat tinggi dan baik untuk tubuh. Saya meracikannya dengan cara menggabungkan krim puding sebanyak 36% yang diinfuskan dengan biji kopi Bali. Lalu hasilnya itu disangrai dan dicampur dengan sirup nira aren dari gula nipah,” jelas Chef asal Italia itu.

Chef Lorenzo juga menyajikan Pandan Suji Choux, Andaliman Pepper Calamansi and Extra Bitter Cocoa, dan Cubic Klappertaart. Untuk menu kudapan gurih, Chef Lorenzo menggabungkan cita rasa barat dan lokal dengan menyuguhkan Cassava Spicy Combro with Fermented Peanut and Wild Aromatic Ginger yang merupakan combro dengan bahan baku campuran kacang fermentasi, singkong dan oncom yang berpadu dengan rasa kayu manis serta jahe aromatik.

Adapula White Sorghum Money Bag String Chive yang menggunakan bahan rempah berupa sorgum salah satu bahan makanan langka dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Keistimewaan sajian ini adalah balutan adonan dadar yang dipadukan dengan kucai.

Sementara, Mini Roll Minced Prawn Crusted Turmeric Noodle yang merupakan olahan udang cincang yang disajikan bersama mie bercita rasa rempah kunyit. Jangan lewatkan juga, Spinach Quinoa Coconut Milk Fillo yang mengandung karbohidrat dan vitamin serta minyak kelapa.

Selain mengekspresikan keunikan cita rasa Indonesia, menu yang disajikan dalam Afternoon Tea ini juga memberikan penghormatan kepada keahlian dan dedikasi para petani serta perajin makanan yang membudidayakan bahan-bahan lokal.

Afternoon Tea Pesona Rempah dapat dinikmati hingga 26 November 2023 dari pukul 14.00 - 17.00 WIB di La Patisserie dan Palm Court seharga Rp 388.000. (M-1)