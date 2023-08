Eka Kurniawan akan Rilis Novel Tentang Anak Kecil Rajin ke Masjid

NOVELIS Eka Kurniawan tengah menanti terbitnya novel baru. Saat ini, novel masih dalam tahap penulisan akhir dan akan segera masuk ke meja penyuntingan akhir bulan ini.

Eka belum mau bicara banyak tentang novel terbarunya, tetapi ia menyiratkan tokoh utamanya adalah anak kecil yang rajin pergi ke masjid.

“Kata kuncinya, tokoh utamanya anak kecil yang rajin pergi ke masjid,” kata Eka saat ditemui di Gramedia Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (29/8).

Pengerjaan novel terbarunya ini sudah cukup lama. Menurut Eka, ketika mengerjakan novel tidak ada persiapan untuk masuk ke judul tertentu. Baginya proses tersebut bisa saja berbarengan dengan karya lain.

“Menulis itu kan trial and error ya. Dari ide awalnya sih, ini sudah beberapa tahun lalu bahkan mungkin sebelum atau barengan dengan novel lain yang sudah ada. Dari ide kecil itu dicoba, tentu saja makin bulat dan makin ke sini makin jadi dan terbentuk. Menulis novel itu seperti bikin patung. Nemu tanah liat, coba dibentuk-bentuk, ditinggalin, datang lagi, lama-lama terbentuk kayak kambing misalnya, ya sudah jadi kambing. Seperti itu,” cerita penulis Cantik Itu Luka tersebut.

Eka akan berbicara lebih banyak tentang novel terbarunya itu di Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) 2023 di Bali yang berlangsung pada 18-22 Oktober.(M-4)