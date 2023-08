The Watch Co Buka Toko Jam Tangan di Semarang dan Jakarta

THE Watch Co, retail brand dan distributor resmi jam tangan kenamaan, menapaki dekade ke-2 dengan pembukaan dua toko di DP Mall Semarang Lantai 1 dan Mal Artha Gading Lantai Dasar.

Kehadiran dua toko terbaru tersebut semakin mengokohkan posisi The Watch Co., sebagai pemain utama dalam industri jam tangan sekaligus semakin mendekatkan diri dan memanjakan para pelanggan, The Watch Co. Friends.

Director The Watch Co Florencia Widyastri mengutarakan, "Kehadiran dua toko terbaru The Watch Co, yang berada di DP Mall Semarang dan Mal Artha Gading Jakarta, tidak hanya menambah pilihan lokasi berbelanja tetapi juga menciptakan suasana yang segar dan berbeda. Kini, The Watch Co Friends pun memiliki lebih banyak tempat untuk menjelajahi koleksi-koleksi terbaru dan terbaik dari berbagai brand jam tangan."

Memahami keinginan para pelanggan untuk memiliki jam tangan terbaru, pada momen akhir bulan ini, The Watch Co, menawarkan promo Payday Picks dengan potongan harga hingga 50% dan diskon tambahan sebesar 10% untuk item tertentu.

Tidak ketinggalan, The Watch Co juga hadir di Bazaar di Plaza Blok M yang berlokasi di Lantai Dasar, dengan koleksi beragam dan penawaran eksklusif yang sayang untuk dilewatkan.

"Ekspansi toko dan penawaran promo yang menarik bukanlah tujuan akhir, tetapi langkah awal dalam perjalanan The Watch Co ke depan. The Watch Co memiliki visi jangka panjang untuk terus memberikan pengalaman belanja yang segar, beragam, dan tak terlupakan kepada pelanggannya karena The Watch Co. bukan hanya sekedar tempat membeli jam tangan, tetapi juga tempat mencari ikon gaya yang fresh dan personal," pungkas Florencia. (RO/Z-1)