Saosin akan Buka Konser Hari Kedua Bring Me The Horizon di Jakarta

Setelah tiket konser Bring Me The Horizon (BMTH) ludes terjual pada 15 Agustus, promotor Ravel Entertainment mengumumkan akan menambah hari untuk konser band asal Inggris tersebut. Total, BMTH akan manggung selama dua hari di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.

Promotor juga ingin memberikan pertunjukkan yang terbaik bagi metalheads dengan tidak hanya menambahkan jadwal konser Oliver Sykes dan kawan-kawan tetapi sekaligus memberikan kejutan dengan dihadirkannya Saosin yang memang sudah ditunggu-tunggu untuk datang ke Indonesia.

“Terima kasih atas animo yang luar biasa sehingga tiket konser Bring Me The Horizon sold out dalam hitungan 1 jam saja. Kami selaku promotor akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan lagi bagi metalheads yang ingin menyaksikan Bring Me The Horizon dengan menambah jadwal satu hari lagi konser mereka. Tidak hanya itu, sebagai bentuk ucapan terima kasih kami tambahkan line up yang juga sudah ditunggu-tunggu kehadirannya yaitu Saosin sebagai special guest pada hari kedua menemani I Prevail,” jelas Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu, (23/8).

Tiket konser hari kedua Bring Me The Horizon bisa didapat melalui website resmi www.bmthindo.com dan Tokopedia Tiket Event mulai 28 Agustus pukul 16:00 WIB.

“Tentunya ini akan menjadi salah satu konser yang sangat spesial di penghujung tahun 2023! Bagi Ravel Entertainment konser ini menjadi persembahan untuk metalheads yang sangat sayang untuk dilewatkan. Karena tidak hanya Bring Me The Horizon dan I Prevail tapi juga ada Saosin,” tutup Ravel.(M-3)