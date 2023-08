Dian Sastro dan Maudy Ayunda Buka Beasiswa Pelatihan Untuk Anak Muda, Yuk Daftar!

Dua aktris berbakat Indonesia, Dian Sastrowardoyo dan Maudy Ayunda baru-baru ini menunjukkan aksi kepeduliannya terhadap pendidikan di Tanah Air dengan membuka program beasiswa bagi anak muda Indonesia.

Ditemui Media Indonesia pada Selasa (22/8), Dian mengajak anak muda Indonesia untuk bergabung dalam program beasiswa “Perempuan Inovasi” yang merupakan hasil kerjasama yayasan pribadinya dengan Markoding dan Magnifique Indonesia.

Beasiswa tersebut akan diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan digital secara daring untuk perempuan Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan industri di bidang STEM. Penerima Beasiswa Perempuan Inovasi ditujukan secara khusus bagi kalangan ekonomi kurang mampu.

Beberapa pelatihan yang akan didapatkan para peserta misalnya terkait kesetaraan gender, keterampilan teknis (coding dan desain UI/UX), soft skill, keterampilan abad 21 melalui metodologi pemahaman, pemecahan masalah, penerapan praktik, dan pembelajaran terkait perencanaan bisnis.

Program pelatihan ini juga akan dimentori secara langsung oleh Dian Sastro dan para profesional di bidangnya. Sementara itu, untuk metode pembelajaran Perempuan Inovasi 2023 terdiri dari kombinasi belajar secara mandiri (self-learning), live workshop, group mentoring, diskusi, dan forum.

Berikut linimasa dari Program Perempuan Inovasi 2023:

-12 Mei – 27 Agustus 2023: Periode pendaftaran

-1 Juni - 3 September 2023: Kelas pemrograman dasar dan desain UI/UX.

-Oktober 2023 - Februari 2024: Full stack pengembangan web atau bootcamp UI/UX design:

-Maret 2024: Demo day

-Mei 2024: Proyek sosial dan persiapan karier: setelah demo day.

Syarat Pendaftaran Beasiswa Perempuan Inovasi 2023:

1.Dikhususkan untuk perempuan Indonesia.

2. Minimal berumur 12 tahun.

3. Terbuka untuk pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau sederajat, mahasiswa, profesional, lulusan baru (fresh graduate), maupun pencari kerja.

4. Terhubung dengan akses internet dan memiliki laptop pribadi.

5. Berkomitmen mengikuti program Perempuan Inovasi 2023 sampai selesai.

6. Peserta wajib bergabung ke dalam grup WhatsApp (WA) komunitas.

Cara Daftar Beasiswa Perempuan Inovasi 2023:

1. Kunjungi laman resmi Markoding https://markoding.org/perempuan-inovasi#track.

2. Tekan tombol ‘Daftar Sekarang’.

3. Pilih salah satu materi yang ingin diikuti, yaitu Web Development atau UI/UX Design.

4. Klik tombol ‘Daftar Sekarang’ kembali.

5. Selanjutnya, layar akan mengarahkan peserta pada portal Skilful Quiz, lalu tekan tombol ‘Daftar Akun’.

6. Buat akun dengan menggunakan alamat email dan nomor WhatsApp.

7. Isi formulir pendaftaran dengan data diri.

8. Bergabung ke dalam WhatsApp Group Community melalui tautan (link) bit.ly/WAG-PI-2023.

9. Peserta akan menerima email konfirmasi untuk mengikuti kelas dasar pemrograman dan dasar desain UI/UX.

Beasiswa Maudy Ayunda

Sementara itu, Ada pula Beasiswa Maudy Ayunda “Mentorship & Scholarship” yang dibuatnya ditujukan bagi mahasiswa jenjang S-1.

Seperti dilansir dari laman resmi Instagram @MaudyAyunda pada Selasa (15/8), pendaftaran program ini akan dibuka sampai tanggal 15 September mendatang.

“Through this program, my mission is to create a community of passionate change-makers that can create impactful ripples for Indonesia,” ungkap perempuan lulusan Stanford University itu.

Lebih lanjut, beasiswa ini diharapkan mampu membantu para mahasiswa dalam meraih mimpi-mimpi mereka. Bagi 50 peserta yang terpilih, akan langsung dimentori oleh Maudy mengenai beberapa topik pengembangan diri seperti Pengembangan pola pikir sukses, membangun ketahanan mental, Teknik Storytelling yang baik dan masih banyak lagi.

Beasiswa ini juga akan terbagi menjadi 2 macam dengan tujuan dan pemfokusan yang berbeda.

1.Project Scholarship, yang ditujukan untuk mahasiswa universitas negeri, swasta atau internasional, guna mengembangkan dan melaksanakan project yang berdampak positif kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar.

2. Tuition Scholarship, ditujukan bagi mahasiswa universitas negeri yang membutuhkan bantuan dana untuk menyelesaikan jenjang S1.

Syarat Pendaftaran Mentorship & Scholarship by Maudy Ayunda 2023:

1.Telah lulus pendidikan SMA atau sederajat

2. IPK terakhir di atas 3,00 atau setara

3. Memiliki pengalaman berorganisasi atau kegiatan ekstrakurikuler

4. Usia di antara 18-22 tahun

5. Sedang menjalankan pendidikan jenjang S1 di universitas nasional/internasional

6. Memiliki semangat untuk menciptakan dampak.

1.Buka laman bit.ly/MAMentorship

2. Isi data diri seperti nama lengkap, tanggal lahir, usia tahun ini, tempat lahir dan dibesarkan, domisili saat ini, jenis kelamin, alamat email, serta nomor handphone

3. Menulis esai sebanyak 250-500 kata dan juga diikuti dengan video perkenalan yang berisikan motivasi untuk mengikuti program beasiswa yang bersangkutan.

4. Pilih program Tuition Scholarship atau Project Scholarship (M-3)