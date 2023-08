Buncis Ternyata Masuk Makanan Penangkal Stress, Ini Daftar Lainnya

DENGAN kandungan nutrisinya, makanan sangat memengaruhi fisik dan mental kita. Dalam kaitannya dengan kesehatan mental, dokter menyebut jika salah satu sistem yang terjadi adalah pengaruh zat-zat makanan terhadap mikroba di usus.

Pasalnya, kesehatan usus berdampak erat dengan tingkat stress. "Penelitian telah menunjukkan bahwa semua mengarah pada kesehatan mikrobioma usus kita, (termasuk) kesejahteraan kita," tambah dr. Raphael Kellman, seorang dokter pengobatan integratif dan fungsional di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dikutip dari situs Real Simple, Rabu (16/8).

Mikroba yang berada di usus kita terkait erat dengan suasana hati, metabolisme, fungsi kekebalan, pencernaan, hormon, peradangan, dan bahkan ekspresi gen. Cara paling efektif untuk menjaga kesehatan usus ialah memperhatikan pola makan. "Pola makan yang harus mencakup banyak makanan prebiotik dan banyak makanan probiotik juga," ujar tambah dr. Kellman.

Buncis termasuk makanan yang direkomendasikannya. Buncis disebut kaya akan triptofan, asam amino esensial yang membantu memproduksi serotonin, hormon penstabil suasana hati dan rasa nyaman di otak.

Penelitian telah menunjukkan bahwa penipisan triptofan terkait dengan kecemasan. Legum ini juga mengandung folat, vitamin B yang membantu mengatur suasana hati. Secangkir buncis yang dimasak memberikan lebih dari 70 persen asupan harian yang direkomendasikan. Plus, kandungan protein tinggi (14,5 g per cangkir matang) dan serat (12,5 g per cangkir matang) dapat membantu menstabilkan gula darah dan menstabilkan suasana hati.

Berikut adalah sejumlah makanan lainnya yang direkomendasikan para ahli yang penting untuk kesehatan mental dan mencegah kecemasan:

1. Jeruk

Jeruk menjadi salah satu buah penghilang stres yang baik. Jeruk kaya akan vitamin C. Satu jeruk mengandung 70 miligram vitamin C, memenuhi hampir seluruh kebutuhan harian tubuh. Vitamin C dapat membantu meredakan stres. Awali hari Anda dengan jeruk saat sarapan atau nikmati sebagai camilan sore yang lezat dipadukan dengan almond atau yogurt.

2. Teh Chamomile

Chamomile bertindak sebagai obat penenang ringan, dan dapat meredakan ketegangan otot dan kecemasan. Chamomile adalah salah satu tanaman obat yang paling umum digunakan dan paling terkenal di dunia. Chamomile juga tidak mengandung kafein, jadi Anda bisa minum secangkir chamomile sebelum tidur. Anda juga bisa memadukan chamomile dengan kayu manis, sari apel, dan lemon untuk mendapatkan manfaat menenangkan yang lebih baik.

4. Cokelat Hitam

Cokelat mengandung polifenol, yaitu antioksidan yang telah terbukti meningkatkan fungsi otak dan suasana hati. "Cokelat yang benar-benar gelap, bukan ditambahkan susu," kata Dr Smith. Semakin gelap cokelatnya, semakin sedikit tambahan gula yang dikandungnya. Apabila terlalu banyak kandungan gula akan memengaruhi suasana hati dan pengaturan stres secara lebih negatif.

5. Makanan Kaya Omega-3

Contoh makanan ini ialah salmon. Anda juga dapat menemukannya pada ikan berlemak lainnya, serta sumber nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk kedelai. Protein tanpa lemak lainnya seperti ayam, yang mana asam amino yang dikandung ayam dapat membantu suasana hati lebih baik, kata Dr. Smith. Hindari daging dengan jumlah lemak jenuh yang tinggi.

6. Telur, Kacang, dan Kalkun

Telur, kacang hingga kalkun juga makanan yang mampu meredakan stres. Makanan ini kaya akan kandungan triptofan, yang sangat penting untuk membuat serotonin, yaitu hormon pemicu utama suasana hati yang baik. (M-1)