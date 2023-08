X Luncurkan Fitur Highlights untuk Pengguna Berbayar

X, yang sebelumnya bernama Twitter meluncurkan fitur baru bagi pengguna berbayar yang ingin memamerkan beberapa postingan mereka melalui tab 'Highlights' atau 'Sorotan'. Dengan adanya fitur baru, platform jejaring sosial ini telah memperbarui halaman dukungan Blue/ X Premium untuk menyertakan rincian tentang fitur Highlights.

"Tampilkan postingan terbaik Anda dengan menyorot postingan tersebut dan mereka akan muncul di profil Anda di tab khusus," demikian deskripsi fitur tersebut.

Sebelumnya, X telah meluncurkan tab 'Highlights' ke beberapa pelanggan. Tetapi menurut halaman dukungan yang diperbarui, perusahaan membuat fitur tersebut tersedia untuk semua pengguna berbayar.

Platform ini menawarkan pengguna untuk menyematkan salah satu cuitan ke profil mereka sehingga pengunjung dapat melihatnya terlebih dahulu. Tab 'Highlights' ini bisa berguna bagi seorang artis atau penulis yang ingin menampilkan karya populer mereka.

Pengguna dapat menambahkan salah satu postingan mereka ke tab Highlights dengan mengetuk menu tiga titik pada postingan dan kemudian memilih opsi "Tambahkan/hapus dari Highlights".

Bersamaan dengan tab Highlights yang baru, X juga menjadikan TweetDeck sebagai produk khusus pelanggan dengan tujuan agar lebih banyak orang yang membayar layanan premiumnya.

Apabila pengguna ingin tetap mengakses TweetDeck, mereka harus berlangganan Twitter Blue atau kini disebut X Premium terlebih dahulu.

Di Indonesia, harga langganan X Premium berbeda-beda, tergantung perangkat yang digunakan. Adapun harga langganan X Premium di Indonesia dipatok sebagai berikut: X Premium versi web memiliki tarif Rp120 ribu per bulan atau Rp 1,25 juta per tahun. Sedangkan X Premium versi mobile (Android dan iOS) memiliki tarif Rp165 ribu per bulan atau Rp1.719.000 per tahun.

TweetDeck adalah salah satu aplikasi pihak ketiga yang paling populer untuk mengakses Twitter hingga perusahaan ini mengakuisisinya pada tahun 2011. Kemampuan TweetDeck ialah bisa mendukung banyak akun dan beberapa umpan khusus membuatnya menjadi alat yang ampuh untuk jurnalis, pemasar, dan lainnya yang secara teratur menggunakan Twitter untuk pekerjaan mereka.(M-3)