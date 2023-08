Raissa Anggiani Ajak Penonton Rayakan Keresahan dalam Renung Resah

Setelah berhasil merilis EP bertajuk “Renung Resah” pada 26 Mei 2023 lalu, penyanyi sekaligus penulis lagu Raissa Anggiani akan menggelar showcase perdananya pada 27 Agustus 2023 di Studio Palem Kemang, Jakarta. Tidak hanya sebagai selebrasi rilisnya mini album "Renung Resah", di acara itu Raissa juga ingin mengundang penonton masuk ke dalam ruang tamu kecilnya, merayakan segala jenis perasaan.

Pada dasarnya, mini album "Renung Resah" sendiri merupakan bentuk persembahan yang Raissa rangkum agar perasaan pendengarnya dapat tervalidasi di tiap lagu yang ia rancang. Segala rasa itu ia tuangkan dalam 6 tracks seperti, 'Itu Aku', 'Lagi-Lagi', Berjalan di Atas Waktu', 'Menari Aku Menari', 'Kau Rumahku', dan if we don't belong together'.

“Hidup ini tidak luput dari kesedihan, tetapi jangan lupa bahwa bahagia juga bisa datang menyapa. Showcase Renung Resah adalah perayaan dari semua pernah kita rasakan dalam riuhnya kehidupan,” ungkap Raissa yang wajahnya pernah menghiasi Billboard Spotify di Times Square, New York, Amerika Serikat.

Nantinya, showcase “Renung Resah” akan dibagi menjadi dua babak. Babak pertama, Raissa akan menyanyikan lagu-lagu di luar mini album tersebut. “Di sini, aku bakal ngobrol sama penonton juga berkolaborasi dengan musisi lain. Yang fix ada Arash Buana, Mantra Vutura, dan Nuca, sisanya tunggu aja ya,” tukas Raissa, Senin (14/8)

Sedangkan babak kedua, Raissa akan fokus menampilkan 6 tracks dari mini album “Renung Resah”-nya. Dalam babak kedua, Raissa akan lebih berbicara pada dirinya sendiri; ia ingin penonton melihat apa saja yang ada di dalam kepala Raissa saat membuat “Ruang Resah”. Supaya pesannya lebih tersampaikan, ia sudah menyiapkan narasi monolog dan puisi untuk disampaikan di sela-sela performance lagunya.

Raissa berharap, showcase ini bisa jadi sebuah wadah bagi penonton untuk menumpahkan rasa duka, bahwa kejadian paling sakit atau sedih adalah sebuah fase; yang bisa terulang atau bahkan terganti dengan fase-fase lainnya.

Galeri Foto

Raissa percaya bahwa untuk melewati fase pun berkarya pasti melewati rangkaian proses yang tidak mudah. Maka dari itu, Raissa sampaikan pesan ini lewat Galeri Foto Experience “Ruang Resah” sebagai bentuk apresiasinya terhadap segala proses yang berhasil dilewati dalam pembuatan karyanya.

“Galeri ini mau menampilkan segala proses perjalanan Renung Resah, mulai dari proses photoshoot-nya, proses pembuatan lirik, sampai video klipnya," ujar Raissa.

Foto yang hendak dipamerkan pun rencananya adalah foto-foto amatir. "Aku ingin memperlihatkan bahwa proses tuh nggak selamanya cantik, bahwa ada proses perjuangan dari setiap orang," tutupnya.

Tiket showcase "Renung Resah" sudah mulai dijual di loket.com, dimulai dengan harga Rp149 ribu untuk "Itu Aku Pass", Rp 249 ribuu untuk "Lagi-Lagi Pass" termasuk merchandise, dan Rp 349 ribu "Kau Rumahku Pass" termasuk fan meeting dan merchandise dalam jumlah terbatas. (M-3)