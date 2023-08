Ini Gaji dan Bonus Margot Robbie di Film Barbie

MARGOT Robbie mendapatkan bayaran yang tinggi untuk perannya sebagai Barbie pada film yang berjudul serupa. Selain menjadi bintang utama film tersebut, Robbie juga merupakan produser film terlaris saat ini. Ia pun disebut akan mendapatkan gaji dan bonus box office sekitar 50 juta USD (lebih dari Rp767 miliar), menurut tiga orang yang mengetahui kesepakatannya, dikutip dari Variety, Selasa (15/8).

Sutradara dan penulis skenario Barbie, Greta Gerwig, kemungkinan juga akan menerima bonus karena kesuksesan besar film ini. Barbie telah menghasilkan US$526,3 juta (sekitar Rp8 triliun) di box office domestik sejak dibuka sebulan yang lalu, serta US$657,6 juta (sekitar Rp10 triliun) di box office internasional. Jumlah tersebut mencapai US$1,18 milyar (sekitar Rp18 triliun) secara global. Angka tersebut akan terus meningkat mengingat Barbie masih memuncaki tangga box office.

Film ini sekarang menjadi film terlaris kedua dalam sejarah Warner Bros, setelah Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2. Film ini juga memiliki pendapatan tertinggi yang pernah dibuat oleh sutradara perempuan, menyalip pemegang rekor sebelumnya, Frozen II, yang disutradarai Jennifer Lee.

Selain menghidupkan mainan anak-anak yang populer, Robbie juga memproduksi film ini melalui perusahaan produksinya, LuckyChap Entertainment, yang didirikan pada 2014 bersama suaminya, Tom Ackerley, dan teman-temannya, Josey McNamara dan Sophia Kerr. Tujuan dari studio produksinya untuk menceritakan kisah-kisah perempuan di layar dan mendukung para kreator perempuan di balik layar. Rangkaian proyeknya meliputi peraih nominasi Oscar Promising Young Woman, Birds of Prey dan serial Netflix Maid.

Sepanjang kariernya, Robbie dinominasikan dua Academy Awards untuk penampilannya dalam I, Tonya dan Bombshell. Nama Robbie mulai luas dikenal publik dalam film Wolf of Wall Street karya Martin Scorsese dan mencetak sukses komersial dengan Suicide Squad dan Once Upon a Time in Hollywood. Namun, tak satupun dari film-film tersebut yang mendekati pencapaian box office yang tinggi seperti Barbie, yang akan menjadi salah satu film laris dalam sejarah perfilman.(M-4)