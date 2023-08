Perspektif Teknorealis Jadi Pilihan Gunakan Medsos dan Teknologi

BERKEMBANGNYA media sosial dan teknologi turut memengaruhi kehidupan manusia. Hal itu yang diangkat dalam dokumenter The Social Dilemma (2020). Film yang disutradarai Jeff Orlowski ini mewawancarai banyak ahli di industri teknologi mengenai apa yang terjadi di balik layar hingga membuat mata dan jari manusia candu untuk menyelami linimasa.

Film The Social Dilemma juga menunjukkan cara kerja kecerdasan buatan yang turut memengaruhi kondisi psikologis manusia. Pun film ini menyoroti bagaimana situasi politik juga turut dipengaruhi konten-konten di medsos.

Namun, dalam menilai film tersebut, akademisi komunikasi politik Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Silvanus Alvin memberikan pandangan dalam menyikapi media baru ada tiga perspektif yang biasanya digunakan.

“Ada utopia, yang lebih cenderung melihat perkembangan teknologi membawa hal-hal baik. Ada distopia, bagaimana perkembangan teknologi membawa ketakutan dan teknorealis bagaimana kita memandang teknologi itu seperti pisau yang bisa digunakan tergantung penggunanya,” kata Alvin dalam diskusi sesuai pemutaran The Social Dilemma di Perpustakaan Panglima Itam Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).

Alvin melihat, The Social Dilemma menggunakan pendekatan distopia lewat bingkai dan narasi gambar yang dihadirkan. Menurutnya, yang perlu dikedepankan adalah perspektif teknorealis.

“Ada hal positif juga dari medsos. Bagaimana media sosial digunakan misalnya oleh para anggota legislatif harusnya juga untuk kepentingan rakyat. Kita mungkin tidak bisa bicara tatanan arsitektur platformnya karena itu milik penciptanya yang ada di AS. Yang bisa kita lakukan adalah cara memanfaatkan dan mengendalikannya,” lanjut Alvin.

Sementara itu Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP Nasdem Lathifa Al Anshori menilai lewat film The Social Dilemma juga bisa menjadi pembelajaran tentang peristiwa politik internasional dan nasional yang terjadi beberapa tahun belakang. Seperti halnya pemilu di AS era Trump vs Hillary, pilkada DKI 2017, hingga Pemilu Indonesia 2019.

“Ada sejarah yang sudah terjadi dan bisa dipelajari dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kita harus melihat ke depan apakah itu akan terjadi kembali atau tidak. Memang saat ini platftorm-platform teknologi sekarang memperketat regulasi terhadap konten politik. Jadi tinggal manusianya bagaimana menggunakannya,” kata Lathifa.(M-4)