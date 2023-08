Straw Hats Unite Sambangi Indonesia 30 Agustus

NETFLIX bekerja sama dengan Tomorrow Studios dan Shueisha akan menghadirkan serial live action dari salah satu manga terlaris dunia, One Piece. Untuk menyambut tayangnya serial ini pada 31 Agustus, Netflix mengadakan berbagai acara untuk penggemar manga legendaris ini di berbagai lokasi dunia.

Acara akan resmi dimulai pada 24 Agustus di Santa Monica Pier, Los Angeles, dan berlanjut ke Prancis, Indonesia, Jepang, Italia, Filipina, Mexico, Brasil, Thailand, dan Jerman. Mengutip siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jumat, (11/8), acara Straw Hats Unite: All Aboard the Going Merry di Indonesia akan berlangsung pada 30 Agustus 2023 di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, untuk sejumlah penggemar terpilih.

One Piece adalah karya fenomenal Eiichiro Oda dan menjadi salah satu seri manga terlaris sepanjang masa dengan jutaan penggemar di seluruh dunia. Mengikuti kisah Monkey D. Luffy, petualang muda yang selalu mendambakan kebebasan. Ia berangkat dari desa kecilnya dalam perjalanan menemukan harta karun berharga yang dinamakan One Piece, demi menjadi Raja Bajak Laut.

Namun untuk menemukan harta karun tersebut, Luffy harus membentuk kawanan kru ideal sebelum mendapatkan kapal untuk berlayar dan menjelajahi lautan, menyalip angkatan tentara laut, serta mengatasi segala ancaman dari musuh. Di perjalanan itu pun akhirnya terbentuk kru bajak laut topi jerami.

Pemeran yang bermain di serial live action One Piece antara lain Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp), Taz Skylar (Sanji), Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward, Chioma Umeala, dan Michael Dorman.

Matt Owens dan Steven Maeda bertindak sebagai penulis dan produser eksekutif. Eiichiro Oda, Marty Adelstein, dan Becky Clements bertindak sebagai produser eksekutif. (M-1)