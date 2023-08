Lesti Resmi Berkolaborasi dengan Nobby

Penyanyi Lesti Kejora resmi berkolaborasi dengan salah satu Brand Modest Fashion Indonesia, Nobby. Kolaborasi ini diberi nama #LESTIforNOBBY, menghadirkan sosok Lesti sebagai kolaborator Nobby.

Nobby, sebagai brand fashion dengan koleksi busana muslim elegan, memilih Lesti bukan tanpa alasan. Lesti telah memikat jutaan hati masyarakat dengan suara merdunya serta perjalanan inspiratifnya dalam menuju kesuksesan. Tidak hanya itu, gaya berpakaian Lesti yang stylish selalu menjadi perhatian banyak orang, sehingga menjadi pilihan tepat sebagai kolaborator Nobby.

“Pada waktu itu sempat ditawarin tapi belum dikasih tau kalau yang nawarin kolaborasinya itu Nobby. Ternyata keluargaku tuh sering belanja koleksinya Nobby, jadi begitu ditawarin, aku langsung gas!” papar Lesti, dalam keterangan resmi dari pihak Nobby.

Dalam kolaborasi ini, Nobby melakukan exclusive photoshoot bersama Lesti dengan tema Fashion Glamour, menampilkan Lesti dengan busana exclusive Nobby. Kolaborasi #LESTIforNOBBY menggabungkan gaya elegan Lesti dengan semangat Nobby dalam menyediakan pakaian muslim yang modis dan berkualitas.

“Konsep yang digunakan Nobby untuk campaign #LESTIforNOBBY sedikit berbeda dengan konsep Nobby sebelumnya, karena kali ini kami mengangkat konsep fashion glamour. Bahwa produk yang Nobby produksi selain cocok untuk daily tetapi juga selalu memberikan kesan mewah dan berkelas,” papar Haris, selaku Head of Marcomm Nobby.

Kolaborasi #LESTIforNOBBY ini berjalan mulai 8 Agustus 2023. Namun, sejak awalAgustus, mereka telah mengunggah berbagai teaser dan spoiler tentang campaign ini melalui akun social media @nobby.co.id. Mulai dari unggahan sosok siluet perempuan dengan headline “WHO’S NEXT?”, unggahan video bayangan dan langkah kaki sosok perempuan, hingga suara perempuan yang menyapa penggemar Nobby.

Unggahan tersebut pun dibanjiri komentar netizen yang menebak-nebak siapakah sosok yang akan berkolaborasi dengan Nobby. Tak sedikit penggemar Lesti juga ikut membanjiri kolom komentar dengan menebak apakah idola mereka yang akan menjadi kolaborator Nobby selanjutnya.

Hingga hari ini, 8 Agustus 2023, Nobby bersama dengan Lesti secara resmi mengumumkan melalui akun sosial medianya dengan mengunggah Video Campaign #LESTIforNOBBY dengan caption “Finally the day that we've been waiting for you! We produly present a special collaboration made for every you, #LESTIforNOBBY. (M-3)