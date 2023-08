Tips Pemulihan Setelah Operasi Bedah Plastik Estetik dari Para Pakar

Sejumlah orang mungkin mengalami masa-masa sulit ketika masa down time atau masa pemulihan pascaoperasi bedah plastik estetik. Akan tetapi, masa-masa tersebut harus dilalui dengan baik agar masa pemulihan pasca operasi bisa berjalan dengan cepat.

Lalu, bagaimana cara agar masa pemulihan pascaoperasi berjalan dengan baik dan cepat? Dr. Song Hyungmin, Dokter Spesialis Otolaringologi yang telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang kecantikan dan bedah plastik memberikan beberapa tips pemulihan pasca operasi dal;am sebuah acara di Jakarta belum lama ini.

1. Berpikir positif

Hal pertama yang harus dilakukan pasca operasi ialah selalu menanamkan pikiran positif. "Setelah pasca operasi pasti ada yang melalui masa down time, artinya masih bengkak atau memar-memar itu sudah pasti. Saya selalu mengatakan kepada pasien, selalu positive thinking di masa seperti itu," ujar Dr Song, dalam konferensi pers grand opening New Look by Dr. Song Hyungmin di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (4/8)

"Ada pasien yang bete di masa down time sehingga berpengaruh ke daya tahan tubuhnya. Itu saya sangat tidak sarankan. Jadi selalu positive thinking itu yang pertama," lanjutnya.

2. Kembali beraktivitas

Tips selanjutnya yang disarankan oleh Dr Song ialah mencari kegiatan yang menyenangkan. "Tips kedua, cepat kembali beraktivitas. Dengan rebahan di rumah atau kita merasa bete nih dan gak pede itu tidak akan mempersingkat downtime. Untuk mempersingkat downtime lebih baik keluar beraktivitas dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya selalu sarankan seperti itu," ujarnya.

Selain yang disampaikan oleh Dr Song, dokter kecantikan Dr Novriani Arifin menambahkan beberapa hal yang harus dilakukan dalam masa pemulihan pasca operasi.

1. Menjaga kebersihan

Menjaga kebersihan dan kelembaban kulit sangat penting. "Pertama, pasien harus menjaga hygine dan kelembapan kulitnya. Karena biasanya di masa pascaoperasi pasien lupa untuk membersihkan dan memberikan kelembapan pada kulitnya," kata Dr Novriani, ditemui Media Indonesia dalam kesempatan yang sama.

"Ia mengingatkan bahwa apabila sudah melakukan proses surgery bukan berarti proses aging itu berhenti. Proses aging tetap berjalan. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menjaga aging dan kelembapan kulit," lanjutnya.

2. Melindungi dari paparan sinar matahari

Hal lainnya yang perlu diperhatikan ialah melindungi kulit dari paparan sinar matahari secara langsung. "Kedua, pasien harus melindungi kulitnya juga dari paparan sinar matahari," kata Dr Novriani. Selain itu, ia juga mengingatkan untuk menggunakan tabir surya atau sunscreen minimal SPF 50.

3. Makan makanan bernutrisi

Pola makan yang sehat dan minum air putih yang cukup sangat diperlukan dalam masa pemulihan pasca operasi. "Pasien harus makan makanan bernutrisi dan stay hydrated. Kadang karena rasa sakit sehingga pasien jadi gak nafsu makan. Nah itu memang yang harus diperhatikan," ungkap Dr Novriani.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan tetap terhidrasi akan mempercepat proses pemulihan pascaoperasi.

4. Melakukan beberapa treatment perawatan.

Selain itu, beberapa treatment perawatan tertentu yang diberikan oleh para ahli di bidangnya juga penting dalam masa pemulihan pascaoperasi.

Sesuai dengan kebutuhan sejumlah orang yang memerlukan perawatan pasca operasi bedah plastik estetik, klinik kecantikan dan estetik yang menawarkan perawatan pasca operasi bedah estetik (aesthetic surgery) dan perawatan kecantikan lainnya.

Klinik New Look berfokus pada proses transformasi personal, berdasarkan nilai-nilai kecantikan individual menuju perubahan positif, untuk mencapai sikap percaya diri.

Nama besar di balik klinik New Look adalah Dr. Song Hyungmin, seorang otolaryngology yang memiliki klinik di kawasan Gangnam di Seoul, Korea Selatan dan menjadi tempat favorit banyak pasien dari Indonesia.

Tujuan utama pendirian klinik New Look di Jakarta adalah untuk mengatasi keterbatasan perawatan pasca operasi dan akses terhadap perawatan kulit tingkat lanjut dan teknik bedah estetik untuk pasien-pasien di Indonesia. Seperti diketahui, jarak geografis mempersulit para pasien bedah estetik untuk mendapatkan manfaat dan prosedur kecantikan dari perawatan kulit tingkat lanjut dari Korea Selatan. (M-3)