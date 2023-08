Sambut HUT RI, Lucy In The Sky Hadirkan Jajanan Nostalgia

BERTEPATAN dengan momen kemerdekaan, Lucy In The Sky, yang telah hadir sejak 12 tahun lalu di Jakarta, akan memeriahkan perayaan hari kemerdekaan tersebut dengan menghadirkan menu nusantara, minuman spesial yang terinspirasi minuman lokal Indonesia dan juga jajanan tradisional.

Mengusung tema Nusantara Cuisine, Lucy In The Sky SPARK akan menghadirkan hidangan nusantara andalan mereka seperti Iga Bakar, Sop Buntut, hidangan nasi goreng yang dikreasikan dengan daging sei sapi, Nasi Nusantara yang berisikan ayam bacem, udang bakar sambal nam jim jiaw dan sambal confit, dan kwetiau goreng daging sapi.

Perayaan ini akan semakin meriah dengan kehadiran Ice Cream Woody, es krim jadul yang populer pada 1980an hingga 2000an awal. Mari bernostalgia dengan rasa buah Ice Cream Woody yang masih melekat hingga sekarang, ada rasa anggur yang paling favorit, dan juga rasa jeruk dan stroberi. Tersedia juga rasa Choco Coated, es krim rasa vanila yang dilapis coklat yang dibekukan. Es Krim ini sudah sangat sulit ditemukan di masa sekarang karena hanya dijual terbatas di pabriknya yang berlokasi di Depok dan beberapa kanal daring.

Ice Cream Woody berkolaborasi dengan Lucy In The Sky hingga Minggu (20/8) dan hanya tersedia di Lucy In The Sky SPARK.

Khusus pada Kamis (17/8), Lucy In The Sky SPARK juga akan dimeriahkan dengan jajanan tradisional seperti rambut nenek, kue cubit, kue ape dan leker. Jajanan ini tersedia dari pukul 16.00 WIB hingga sekitar pukul 21.00 WIB. Dengan harga Rp20 ribu, para pelanggan sudah dapat menikmati sambil bernostalgia dengan jajanan tradisional Indonesia.

“Perayaan hari Kemerdekaan di Lucy In The Sky SPARK tahun ini akan berjalan sangat seru dan menarik karena selain kita akan menghadirkan hidangan nusantara ala Lucy In The Sky, kita juga akan berkolaborasi dengan salah satu brand legenda Indonesia, Ice Cream Woody yang tentunya banyak dirindukan kehadirannya di masa kini. Terlebih juga akan ada jajanan favorit kita semua, seperti kue cubit, kue ape, leker dan rambut nenek. Momen ini sangat sempurna untuk memperkenalkan kuliner Indonesia kepada generasi muda agar jangan sampai terhenti di kita. Dengan bangga Lucy In The Sky akan berkontribusi untuk melestarikan warisan budaya Indonesia kepada generasi muda!” ujar Head of Brand Marketing Division Lucy Group Annisa Gita.

Kampanye Nusantara Cuisine dapat dinikmati mulai Jumat (11/8) hingga Minggu (20/8) hanya di Lucy In The Sky SPARK. (RO/Z-1)