Manfaat Teh Bawang Putih

BAWANG putih sudah dikenal lama sarat dengan vitamin A, B, dan C, antioksidan, serat, mangan, dan belerang yang baik untuk tubuh. Menurut Linus Pauling Institute, The University of Oregon, AS bawang putih merupakan sumber organosulfur yang sangat baik.

Bawang putih juga dapat dikonsumsi sebagai teh. Saat digerus, bawnag putih akan melepaskan senyawa alliinase yang dapat melindungi Anda dari penyakit kardiovaskular. Untuk Anda yang suka mengonsumsi teh bawang putih, berikut sejumlah manfaat konsumsi teh bawang putih, melansir dari situs kesehatan, Healthshots.

1. Baik untuk jantung.

Bawang putih dikenal karena khasiatnya yang menyehatkan jantung. Ini kaya allicin, senyawa organosulfur yang menghambat perkembangan aterosklerosis pada penderita penyakit jantung. Teh bawang putih juga meningkatkan sirkulasi darah yang lebih baik, menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), dan membatasi plak yang menyumbat arteri sehingga mengurangi risiko penyakit jantung.

2. Meningkatkan kekebalan tubuh.

Senyawa allicin yang terkandung dalam bawang putih bersama dengan sifat antijamur, antibakteri, dan antioksidannya dapat membantu melawan radikal. Ini tidak hanya melindungi tubuh Anda dari bakteri dan patogen mematikan lainnya, tetapi juga menjaga sistem kekebalan Anda tetap kuat.

3. Memiliki sifat anti kanker,

Teh bawang putih memiliki sifat anti-karsinogenik yang dapat berkontribusi untuk mencegah berbagai jenis penyakit kanker. Penelitian menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi teh bawang putih dapat mengurangi risiko kanker perut dan payudara.

4. Meningkatkan fungsi sistem pernapasan.

Jika Anda menderita pilek, batuk, infeksi sinus, demam, hidung tersumbat, atau sakit tenggorokan, sifat antiperadangan bawang putih dapat membantu Anda. Karena alasan ini, bawang putih juga dianggap bermanfaat bagi penderita asma, meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk itu.

5. Membantu menurunkan berat badan.

Jika Anda ingin menurunkan berat badan, maka teh bawang putih dapat membantu Anda. Teh bawang putih dapat membantu meningkatkan kehilangan lemak, mempercepat metabolisme, dan menekan nafsu makan. Anda dapat meminum teh bawang putih di pagi hari sebelum memulai aktivitas.

Berikut cara membuat teh bawang putih:

1. Tambahkan 2 hingga 3 siung bawang putih ke dalam secangkir air kemudian panaskan hingga mendidih.

2. Setelah mendidih, angkat dan masukkan perasan lemon dan tuang sedikit madu.

3. Saring teh dan minuman teh bawang putih siap dinikmati.