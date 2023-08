Film Just Mom Ajak Anak Merasakan Jadi Ibu

FILM Just Mom yang disutradarai Jeihan Angga tayang di platform streaming Bioskop Online mulai 2 Agustus. Sebelumnya, film ini pernah tayang di Jakarta Film Week 2021 dan JAFF 2021.

Dibintangi Christine Hakim, Niken Anjani, Ayushita, Ge Pamungkas, dan Toran Waibro, Just Mom berkisah tentang Siti, ibu dari tiga anak yang memutuskan merawat orang dengan gangguan jiwa (odgj) ketika dua anaknya yang beranjak dewasa kian sibuk.

Film ini diproduksi pada 2020 dan sempat tayang di jaringan bioskop pada 2021. Mulanya, proyek film ini adalah film ‘pesanan’ dari Taman Wisata Candi (TWC). Namun, produser film, Hanung Bramantyo, mengatakan film ini lebih dari sekadar film pesanan sebab ada profesionalisme dalam penggarapannya.

“Buat saya proyek pemerintah atau swasta, pesanan atau tidak, itu saya anggap sebagai bagian dari sumber dana. Sifat proyeknya tentu harus profesional. Kadang-kadang film pesanan dianggap buruk karena tidak ada profesionalisme,” kata produser film Just Mom Hanung Bramantyo dalam konferensi pers di CGV FX Sudirman, Jakarta, Rabu (2/8).

“Awalnya juga sudah disodorkan novel. Di novel itu menceritakan keseharian penulis dan ibunya. Kalau cuma filmkan itu, enggak menarik. Tiba-tiba ada kasus, di Dapur Films kan ada anak magang. Waktu itu ada empat anak magang, dari Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya. Lalu ada cerita seorang ibu yang saking kesepiannya, karena anak-anaknya sudah pada sibuk masing-masing, ibu itu angkat odgj untuk dibawa ke rumah. Sebelum membawa odgj ke rumah, anak-anak si ibu itu enggak pernah telepon. Tapi setelah peristiwa itu, hampir tiap jam anak-anaknya telepon,” tutur Hanung tentang ide pemantik premis film Just Mom.

President of Bioskop Online Ajeng Parameswari mengatakan salah satu alasan platformnya menambahkan film Just Mom ke dalam katalognya adalah film ini memiliki pesan yang baik serta bisa menjadi medium refleksi dalam berhubungan dengan ibu maupun saudara kandung.

“Film ini bisa mengingatkan kita, kadang kan kerap lupa, seiring beranjak dewasa orangtua juga menua. Mudah-mudahan ini jadi pengingat manis untuk mendekatkan hubungan keluarga,” kata Ajeng.

Bagi sutradara Jeihan Angga, film ini ditujukan untuk mengajak para anak agar bisa merasakan menjadi ibu saat mereka membesarkan para anak.

“Ini bisa menjadi portal untuk memahami kebijaksanaan, kasih sayang, dan empati,” kata Jeihan.

Film Just Mom bisa ditonton di Bioskop Online dengan harga tiket Rp20 ribu.(M-4)