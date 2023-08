Sambut Ulang Tahun ke-40, Police Redefinisi Konsep Maskulinitas

MENYAMBUT ulang tahun ke-40, jenama Police melakukan gebrakan dalam salah satu konsep gaya hidup: maskulinitas. Audacity Wanted menjadi tema kampanye yang diusung Rumah mode De Rigo dan Leagas Delaney untuk koleksi SS23 yang terdiri atas Kacamata tipe SPLL60, jam tangan tipe PEWJF0030401, jam tangan tipe PEWJH0030301, dan parfum TO BE OR NOT TO BE.

Proyek repositioning konsep maskulinitias menjadi kebutuhan Police untuk menempatkankan diri terdepan dalam gaya terkini di tengah generasi baru yang mempunyai sudut pandang menarik tentang sosok laki-laki, yakni lebih bebas dan tidak terpaku pada stereotip yang kaku.

Pun, Police tak melupakan penggemar setianya sejak jenama ini didirikan De Rigo Company pada 1983.

Dalam konsep Audacity Wanted, Police turut memaknai pergeseran interpretasi konsep maskulinitas, dari konvensional menjadi liberal dan positif. Police mengajukan narasi keberanian berekspresiyang mendorong masyarakat kontemporer untuk keluar dari zona nyaman.

Dalam perayaan ulang tahun ke-40, Optik Seis sebagai partner De Rigo di Indonesia menggandeng seniman muda Indonesia dalam di antaranya adalah Monica Hapsari Abshar Platiza, Bandu Darmawan, untuk menginterpretasikan konsep Audacity Wanted dalam beragam variasi.

Police memajang koleksinya terbatas dari awal berdiri hingga koleksi terbaru dalam instalasi karya Medium Flexing Arena melalui Media Art Installation menampilkan 40 tahun perjalanan Police, baik berupa koleksi, iklan, dan foto produk. Untuk instalasi ini, Police mendatangkan koleksi langsung dari Italia.

Nampak perjalanan panjang dan evolusi konsep dari masa ke masa. Salah satu yang menarik peratian adalah koleksi yang dipakai dalam film Men in Black.

Monica Hapsari mendefinisikan konsep maskulinitas melalui area The Leap of Faith yang memadukan akar tradisi dengan kehidupan modern dan teknologi saat ini. Hasilnya, tercipta identitas yang kuat dan relevan. (H-2)