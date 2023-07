7 Tips Menggunakan Foundation dengan Tepat untuk Make Up On Point

Make up atau riasan wajah yang on point dan menarik tidak bisa didapatkan tanpa aplikasi produk riasan yang tepat. Dibutuhkan cara-cara tepat agar produk yang digunakan bisa menghasilkan riasan sesuai keinginan. Salah satu produk yang krusial dalam proses make up adalah foundation.

Make up artist, Marlene Hariman mengatakan penggunaan foundation sangat memengaruhi hasil akhir dari aplikasi make up. Karena itu, foundation harus dipilih dengan tepat sesuai dengan warna dan jenis kulit yang dimiliki masing-masing orang.

Agar bisa mendapatkan hasil make up maksimal, ini 7 tips dari Marlene dalam memilih produk foundation yang tepat.

1. Kenali warna kulit

Marlene mengatakan banyak orang yang salah memilih warna foundation karena tidak tahu warna dasar kulit mereka sendiri. Oleh sebab itu, memilih foundation yang pas dan sesuai pun menjadi perkara yang tidak mudah.

Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah mencocokkan warna dan formula foundation pada kulit wajah bukan di tangan, (tapi di bagian) undertone. Jika salah, bukan hanya membuat riasan menjadi terlihat belang, pecah, dan tampak seperti topeng, tetapi juga dapat mengakibatkan wajah menjadi berjerawat dan wajah menjadi gelap karena proses oksidasi yang terjadi.

2. Pelajari teknik penggunaan

Ada beberapa keahlian atau teknik yang dapat dipelajari, mulai dari teknik layering, mixing, formula, kreativitas, hingga cara pengaplikasian foundation. Hal tersebut dilakukan agar foundation dapat tercampur dengan baik, tidak cakey, dan tahan lama untuk memberikan efek kulit yang matte atau dewy sesuai ekspektasi akhir yang diinginkan.

3. Pilih tampilan riasan

Menurut Marlene, ada dua tampilan riasan yang dapat digunakan sesuai dengan jenis foundation dan cara pemakaiannya, yakni dewy skin look dan full coverage. Untuk tampilan riasan dengan tampilan hasil dewy skin look anti dempul, foundation yang dapat digunakan adalah yang memiliki efek glowing dengan hasil akhir tampilan dewy. Tampilan dewy membuat kulit terlihat lebih lembap dan sehat. Tampilan tersebut cocok digunakan untuk tipe kulit kering.

Untuk tampilan full coverage bebas kilap, gunakan foundation berjenis cream/cake dengan kandungan bebas minyak. Hal tersebut karena foundation dapat menyamarkan tampilan pori di wajah, sehingga kulit terlihat sangat halus dan bebas kilap.

4. Kombinasikan dengan pelembab

Supaya kulit lembap dan tidak kering saat gunakan foundation, gunakan pelembap yang banyak ditambah menggunakan hydrating primer bertekstur basah. Selain menggunakan pelembab, pengkombinasian foundation dengan face oil juga dapat dilakukan. Caranya, campurkan 1-2 tetes face oil ke foundation dan ratakan.

Setelah kulit cukup lembap, gunakan foundation dengan sponge secara tipis-tipis. Kuncinya, jangan terlalu banyak menggunakan bedak ke wajah agar tidak dempul atau terlalu tebal.

5. Gunakan Concealer

Jangan lupa diawali dengan menggunakan color corrector atau concealer pada bagian-bagian yang tidak merata seperti dark circle, jerawat, dan area kemerahan. Setelah itu, gunakan kuas riasan yang memiliki helai lebih tipis di bagian ujungnya. Caranya, gerakkan dengan tepuk-tepuk foundation secara tipis terlebih dahulu ke seluruh wajah, kemudian ulang kembali hingga tingkat penutupan foundation sesuai dengan yang diinginkan.

6. Aplikasi ulang

Setelah memilih tampilan riasan dengan foundation yang diinginkan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar riasan tahan lama dan terlihat tidak merata. Gunakan pelembap dan gunakan primer pada area krusial yang rentan terjadinya crack pada pertengahan hari, yakni di area hidung, smiling line, dan bawah mata.

7. Gunakan bedak tabur

Terakhir, tutupi dengan bedak tabur secukupnya dan setting spray yang sesuai dengan kondisi kulit.

