Lakon Store Hadirkan Fashion Show CLBK dengan 6 Merek Lokal

LAKON Store berpartisipasi dalam acara mode JFFF (JF3) 2023 dengan tema 'CLBK: Cerita Lakon Bersemi Kembali,' yang diselenggarakan pada Sabtu (23/7), di Car Park Mall Kelapa Gading 5. Acara ini merupakan hasil kerjasama antara Lakon Store dengan enam merek lokal, yaitu OE, Frederika, Senora The Label, Parapohon, The Theme, dan Apa Kabar.

OE hadir dengan koleksi Romansa, Frederika dengan Nineties Now, Senora The Label dengan Playground Party, Parapohon dengan Muntaha, The Theme dengan MY Music, dan Apa Kabar dengan 2D YO 3D.

Keenam merek tersebut membawakan koleksi yang terinspirasi dari era Pop Culture 80an dan 90an, di mana fashion show ini akan membawa penonton kembali ke masa lalu untuk merasakan kenangan indah. Setiap penampilan akan mencerminkan gaya dari dua era ikonik tersebut, namun tetap mengikuti tren terkini.

Tidak hanya memberikan pengalaman menarik dengan pertunjukan fashion show yang biasa, namun suasana lagu-lagu tahun 80an dan 90an yang diputar juga membawa penonton kembali ke era-era tersebut. Seperti lagu 'Marimar' untuk koleksi Playground Party oleh Senora The Label dan lagu 'Tua Tua Keladi' untuk koleksi My Music oleh The Theme.

Tujuan acara ini adalah untuk memperkenalkan dan menghargai kreativitas para desainer lokal Indonesia. Kolaborasi dengan keenam merek ini menjadi wadah bagi bakat-bakat muda Indonesia yang berhasil menemukan inspirasi dari masa lalu untuk menciptakan tren baru yang segar dan menarik.

Acara ini akan menampilkan desain unik yang menggabungkan keunikan masing-masing merek dengan sentuhan era 80an dan 90an. Selain itu, acara ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku industri fashion untuk berkolaborasi demi kemajuan fashion lokal Indonesia.

Pameran mode CLBK: Kisah Lakon Bersemi Kembali akan dilangsungkan pada pukul 14:30 WIB di Car Park Mall Kelapa Gading 5. Semua tamu yang diundang akan disambut dengan kebahagiaan dan kemesraan, serta kesempatan untuk bertemu langsung dengan para desainer dan memahami inspirasi di balik setiap koleksi yang dipresentasikan. (Z-10)