The Shadow Strays, Film Terbaru Timo Tjahjanto

SUTRADARA Timo Tjahjanto kembali menggarap proyek film terbaru berjudul The Shadow Strays. The Shadow Strays menampilkan deretan pemeran ternama meliputi Aurora Ribero (Like & Share, Ali & Ratu Ratu Queens), Hana Malasan (Ben & Jody), Aly Fikri (Nussa, Satria Dewa: Gatotkaca), Adipati Dolken (Posesif, Why Do You Love Me), Kristo Immanuel (The Big 4), Andri Mashadi (KKN di Desa Penari, The Big 4), Taskya Namya (Waktu Maghrib), Agra Piliang (Serigala Terakhir, Galih & Ratna), Daniel Eka, dan Tanta Ginting (Star Syndrome, Balada Si Roy).

Selain itu, aktor Malaysia Chew Kin Wah (Cek Toko Sebelah, Buya Hamka) juga akan bergabung. Bersama aktor senior Arswendy Bening Swara (Autobiography, Ngeri Ngeri Sedap), Hiroaki Kato (Ivanna), dan Nobuyuki Suzuki (Soekarno, Nagabonar Jadi 2).

“Saya bersemangat untuk bekerja sama dengan nama-nama berbakat tersebut dalam proyek yang seru ini,” kata Timo melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jumat, (21/7).

The Shadow Strays akan menjadi film Netflix orisinal Indonesia terbaru. Dengan studio produksi Frontier Pictures yang diproduseri Wicky V. Olindo dan Anne P. Ralie.

Ini sekaligus menjadi film ketiga Timo bersama Netflix setelah The Night Comes for Us dan The Big 4. The Big 4 sendiri sempat menjadi Top 10 film non-berbahasa Inggris dalam pekan pertama penayangannya. (Z-7)