Niki bakal Dua Kali Tampil di Nicole World Tour 2023

Setelah mengumumkan jadwal rangkaian tur dunia Nicole World Tour 2023, penyanyi Niki Zefanya, atau dikenal dengan nama panggung Niki, kini menambahkan beberapa jadwal baru. Di Indonesia, Niki mulanya manggung hanya pada 26 September.

Namun, karena antusiasme penonton dalam negeri, tiket untuk konser tersebut pun telah ludes terjual pada 18 Mei hanya dalam waktu tujuh menit. Kini, ia dan pihak promotor, Springboard dan Northstar Entertainment, menambah jadwal baru di Indonesia pada 27 September.

Penjualan tiket konser hari kedua akan dibuka pada 21 Juli mulai pukul 10:00 WIB melalui loket.com. Jenis tiket yang disediakan ada dua kategori, Festival dengan harga Rp 950 ribu dan VIP dengan harga Rp2 juta diluar pajak dan biaya administrasi. Setiap transaksi pembelian diberlakukan batasan maksimal empat tiket. Konser akan berlangsung di JIEXPO Hall D2, Kemayoran Jakarta.

Penampilannya akan dibuka di antaranya oleh Susannah Joffe, Kaz Moon, Katherine Li, Katie Gregson-Macleod, dan Fazerdaze.

Promotor pengusung Nicole Live in Jakarta, Springboard sebelumnya menangani Jakarta Heads in The Cloud Music and Art Festival, yang juga menghadirkan musikus Rich Brian, Niki, Joji, Jackson Wang dan Yoasobi sebagai beberapa bintang utamanya.

Sementara Northstar Entertainment memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun bergelut di industri hiburan. Beberapa konser yang ditangani mereka di antaranya adalah konser Selamat Ulang Tahun by Nadin Amizah pada 2022 dan Raisa Live in Concert 2023 di SUGBK.

Nicole World Tour 2023 akan dimulai pada Agustus dengan titik awal adalah beberapa kota di AS. Lalu ke Hawai, Thailand, Filipina, Singapura, Australia, Indonesia, Makau, Inggris, Prancis, dan Belanda.(M-3)