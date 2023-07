Kreator The Last of Us Bangga Masuk Nominasi Drama Terbaik

Serial drama survival apokalips zombi The Last of Us yang diadaptasi dari gim video, mendapat 24 nominasi di Emmy Awards 2023. Sekaligus menjadikan serial yang mendapat nominasi terbanyak kedua tahun ini bersama The White Lotus, di belakang Succession (27 nominasi).

“(Dinominasikan untuk serial drama terbaik) adalah capaian yang terbesar, karena ini mencakup pekerjaan semua orang, termasuk orang-orang yang mungkin belum menerima nominasi, semua orang yang bekerja keras untuk acara ini. Jadi, ini akan selalu menjadi salah satu yang paling saya banggakan,” kata ko-kreator The Last of Us Craig Mazin dalam wawancara bersama Variety seusai pengumuman Emmy Awards 2023 Kamis dini hari waktu Indonesia, (12/7).

“Namun secara individu, yang membuat hati saya terbuka pagi ini adalah Keivonn. Dia masih sangat muda. Ini adalah pekerjaan akting pertamanya. Kami baru saja menemukannya, seperti melalui Twitter. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya mengambil pekerjaan ketika Anda berusia delapan tahun yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, tidak merasa takut dan menjadi hebat dalam hal itu. Jadi dengan yang satu itu, saya sangat tergelitik. Saya hanya berpikir hal itu luar biasa,” lanjutnya mengenai nominasi yang diraih Keivonn Montreal Woodard.

Keivonn baru berusia 10 tahun, sekaligus menjadikannya peraih nominasi Emmy Awards termuda kedua sepanjang sejarah. Keivon meraih nominasi aktor tamu terbaik untuk serial drama. Selain Keivonn, The Last of Us juga menyapu bersih kategori tersebut bersama Nick Offerman, Murray Bartlett, dan Lamar Johnson. Termasuk untuk aktris tamu, Melanie Lynskey, Storm Reid, dan Anna Torv.

“Siapapun yang mengatakan mereka mengharapkan apa yang terjadi dengan The Last of Us mungkin adalah sosiopat. Tidak ada yang berpikir, ‘film ini akan ditonton oleh 30 hingga 40 juta orang dan akan mendapatkan semua nominasi Emmy.’ Kami akan sangat senang dengan jumlah penonton yang bagus dan ulasan yang bagus, tetapi ini sangat luar biasa,” kata Mazin yang masih terkejut musim perdana serialnya mendapat sambutan begitu luar biasa dari penonton dan ajang penghargaan.

Saat ini, The Last of Us juga tengah bersiap untuk produksi musim keduanya. (M-3)