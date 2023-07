Kolaborasi McDdonaldsxNewJeans, Simak Menu dan Cara Dapatkan Merchandise New Jeans

MCDONALD'S Indonesia hari ini resmi meluncurkan kolaborasi terbarunya bersama grup yang tengah naik daun sekaligus ikon generasi Z saat ini, NewJeans.

Bertajuk ‘NewJeans Chicken Dance Campaign’, kolaborasi ini dirancang khusus untuk mempromosikan lezatnya menu ayam McDonald’s yang dapat dinikmati oleh para konsumen sambil merayakan kegemarannya terhadap NewJeans.

Dalam kolaborasi ini, selain menu dan kemasan menarik, McD juga menyediakan merchandise New Jeans dalam kolaborasi ini. Merchandise New Jeans yang bisa diperoleh konsumen McDonaldsxNewJeans Special Gift. McD juga menggelar NewJeans Chicken Dance Campaign yang berlangsung di Indonesia selama periode 12 Juli-27 Agustus 2023.

“Kami sangat senang dapat menghadirkan NewJeans Chicken Dance Campaign di Indonesia, mengikuti sembilan pasar Asia lainnya. Kami berharap para pelanggan dapat menikmati semua aspek unik dari campaign ini, termasuk cover dance challenge dan kemasan spesial yang kami sediakan. Semoga NewJeans Chicken Dance Campaign ini dapat berkesan dan menjadi kenangan khusus bagi semua penggemar McDonald’s dan juga Bunnies (sebutan untuk fandom NewJeans) yang ada di Indonesia,” kata Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia.

Membawa pesan “A whole new crispiness that makes us dance, a whole new Chicken World”, NewJeans Chicken Dance Campaign mengedepankan momen-momen bahagia yang dibagikan McDonald’s Indonesia bersama pelanggan setianya.

Menu K-Meals New Jeans

Selain iklan yang dibintangi langsung oleh kelima anggota grup penyanyi wanita asal Korea Selatan tersebut, kolaborasi McDonald’s Indonesia bersama pelantun lagu OMG dan Hype Boy ini juga menghadirkan kemasan khusus untuk pembelian beberapa menu tertentu, termasuk kategori menu yang disebut K-Meals.

Kemasan tersebut spesial karena menampilkan beberapa item, di antaranya: logo M yang merupakan simbol identitas McDonald’s, burger, kentang goreng, dan karakter kelinci khas NewJeans yang membuat kemasan menjadi lebih istimewa.

Adapun menu yang termasuk ke dalam kategori K-Meals adalah Paket McSpicy berukuran Large, Paket McNuggets berukuran Large, PaNas Spesial berukuran Large, dan PaNas Wings berukuran Large.

Selain kemasan produk yang didesain khusus, kolaborasi ini juga akan memberikan post card atau stiker menggemaskan kepada setiap pelanggan yang membeli K-Meals. Stiker dan post card tersebut memiliki desain dan bentuk yang berbeda-beda setiap minggunya selama periode NewJeans Chicken Dance Campaign sehingga dapat dikoleksi oleh para penggemar McDonald’s dan NewJeans.

Lebih dari itu, McDonald’s Indonesia dalam NewJeans Chicken Dance Campaign ini juga menawarkan McDonaldsxNewJeans Special Gift yang eksklusif didatangkan langsung dari Korea Selatan. Special Gift tersebut akan diberikan secara gratis untuk setiap pembelian paket bundling K-Meals dengan minimal pembelian Rp399.500.

Special Gift ini bersifat terbatas dan hanya tersedia di beberapa restoran McDonald’s Indonesa dalam kurun waktu tertentu. Informasi lebih lanjut tentang ketersediaan McDonaldsxNewJeans Special Gift akan diumumkan secara resmi di media sosial McDonald’s Indonesia setelah NewJeans Chicken Dance Campaign berlangsung.

NewJeans Chicken Dance Campaign semakin meriah dengan adanya dekorasi khusus beberapa restoran McDonald’s Indonesia yang dihiasi pernak-pernik identik New Jeans, seperti hiasan langit-langit (hanging mobile), stiker, dan standee kelima anggota NewJeans: Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein.

Terlebih dengan adanya Chicken Dance Competition yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia hanya dengan membuat video yang menirukan (cover) gerakan dance yang diperagakan oleh NewJeans.

Video tersebut kemudian diunduh ke media sosial dengan menyertakan hastag #MakeNewJeansDance #McDonaldsXNewJeans selambat-lambatnya 27 Agustus 2023. Kompetisi ini sangat menarik dengan hadiah utama yang ditawarkan berupa 5 tiket pesawat ke Korea Selatan (pulang pergi) untuk 5 pasang pemenang dan McDonaldsxNewJeans Special Gift eksklusif dari Korea Selatan untuk 75 pemenang beruntung. (H-2)