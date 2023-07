Haquhara Luncurkan Serum Khusus Untuk Professional Makeup Artist

Haquhara, brand alat kosmetik asal Bandung, Indonesia mengumumkan acara peluncuran "Makeup Gripping Serum" di Pomegranate Social Space Bandung pada Selasa (4/7).

Acara sekaligus mengumumkan perubahan nama dari yang semula Hara menjadi Haquara dan menguatkan komitmen mereka sebagai teman setia bagi para makeup artist. Dengan mengusung tema “Find The Key: Lock The Beauty”, acara ini diharapkan dapat mengaplikasi pesan dari rangkaian campaign launching produk yang bertajuk #kuncinyadisini. Hal tersebut juga mengacu pada fungsi utama dari makeup gripping serum yaitu mengunci daya tahan makeup lebih lama hingga kurang lebih enam jam pada wajah. “Acara ini memperkenalkan sebuah produk pertama non-tools dari Haquhara yang sudah kami bangun selama setahun ini, harapannya tentu membantu kerja professional makeup artist dan client yang mereka handle tentu semakin puas dan hasilnya bisa semakin maksimal,” terang Alvin, CEO Haquhara.

Makeup Gripping Serum adalah serum pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus digunakan sebelum makeup. Produk inovatif terbaru dari Haquhara ini dirancang secara khusus untuk memberikan hasil makeup yang tahan lama dan sempurna. Dengan formula yang mudah meresap dengan komposisi utama hydrolized jojoba esters, bifida ferment lysate, dan 11x hyaluronic acid, serum ini bertujuan untuk memberikan daya lekat yang maksimal pada produk makeup, sehingga memastikan tampilan yang terlihat segar dan flawless awet sepanjang hari.

Fungi lainnya dari makeup gripping serum ini menjaga kelembapan kulit maksimal sehingga kulit dalam keadaan siap untuk di-makeup. Makeup Gripping Serum menjadi fondasi penting dalam skin preparation bagi para makeup artist untuk menciptakan karya seni makeup yang luar biasa. “Produk ini adalah hasil kerja keras dan kesamaan visi PT Hasanayu Putri Jelita, dan Haquhara dimana kami ingin membuat produk berkualitas yang berdampak kepada makeup artist khususnya, lebih dari itu, melalui makeup gripping serum Haquhara kami ingin membuktikan bahwa produk kosmetik lokal sangat mampu bersaing dari kualitas ataupun aspek lainnya,” tutur Felicia Regina Tjhang, Managing Director PT Hasanayu Putri Jelita. (B-4)