Selandia Baru jadi Negara Konsumen Mentega Terbanyak di Dunia

Kuliner asli Selandia Baru terkenal akan kelezatannya dan mengandung gizi yang baik bagi tubuh lantaran terbuat dari bahan-bahan organik segar. Salah satu bahan yang digunakan adalah mentega.

Mentega merupakan produk olahan makanan dari kirim susu atau lemak hewani. Produk tersebut biasanya disajikan dengan roti atau menjadi pengganti minyak untuk menggoreng masakan.

Penduduk Selandia Baru lebih banyak mengonsumsi roti gandunm dan berbagai jenis kue. Mereka juga kerap menggunakan mentega untuk mengganti minyak dalam mengolah makanan mereka.

Seperti dilansir dari Tasting Table pada Selasa (4/7), kebiasaan masyarakat itu membuat Selandia Baru menjadi negara dengan tingkat konsumsi mentega terbanyak di dunia, terutama karena dipengaruhi oleh jenis makanan yang mereka konsumsi sehari-hari.

Berdasarkan data firma konsultan susu asal Italia CLAL, masyarakat Selandia Baru mengonsumsi mentega rata-rata 13,6 kilogram per orang. Sementara itu, konsumsi mentega tertinggi kedua di dunia ditempati oleh Belarus, lalu disusul oleh India, Kanada, Australia, Inggris, dan Amerika.

Konsumsi mentega di Selandia Baru cukup konsisten selama lima tahun terakhir. Selandia Baru juga dikenal sebagai negara penghasil beberapa jenis mentega terbaik dunia dengan jumlah yang cukup tinggi sebesar 100 kg mentega setiap tahunnya.

Ada beragam makanan Selandia Baru yang menggunakan mentega dalam olahannya, mulai dari makanan main course hingga dessert. Contoh makanan dari hasil gaya masak penduduk Selandia Baru yang sering menggunakan mentega adalah Hangi, Maori Boil Up Sup, dan Colonial Gose dan lain sebagainya.

Sebagai produsen mentega terbesar di dunia, eksportir Selandia Baru menghasilkan pendapatan sebesar US$13,4 miliar atau setara dengan 30,4% dari total barang yang diekspor negara ini pada tahun 2022. Sementara Jepang menjadi importir mentega dari Selandia Baru senilai US$35 juta.

Lalu mengapa mentega asal Selandia Baru menjadi idaman dan populer di banyak negara? Alam Selandia Baru memiliki iklim yang sejuk, tanah subur, dan air yang melimpah sehingga menciptakan lingkungan yang baik untuk menanam rumput berkualitas. Hal itu tentu berdampak pada kualitas ternak sapi, kambing, dan domba yang hidup di pulau-pulau di negara Pasifik sebab diberi pakan rumput yang baik.

Susu dari sapi yang diberi makan rumput berkualitas akan menghasilkan mentega dengan rasa, aroma, dan warna yang lebih kaya daripada mentega dari sapi yang diberi makan biji-bijian. Mentega dari hewan yang diberi makan rumput juga mungkin memiliki tingkat senyawa sehat lebih tinggi seperti vitamin, asam lemak omega-3, dan beta-karoten. Itulah mengapa produk mentega Selandia Baru yang dihasilkan dari hewan-hewan ternak selalu unggul.(M-3)