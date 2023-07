Intip Koleksi Signature Jenama Mader di Astha District 8

JENAMA fesyen asal Jakarta, Mader, membuka toko offline pertamanya di Astha District 8 setelah mendapat atensi dan permintaan yang tinggi dari pelanggan secara daring.

Konsep toko offline merek fesyen yang sudah berdiri sejak 2016 ini menampilkan elemen dan tone warna yang menggunakan aksen bermotif besi dan silver chrome. Hal itu membawa toko ini pada nuansa khas anak muda dan futuristik. Meja kasir diberi warna seperti mutiara yang cukup menarik perhatian, menjadi representasi Mader.

Koleksi signature Mader yaitu boba/stand of pearls juga turut menjadi inspirasi toko ini. Mader yang terinspirasi dari kata “Mother atau Ibu” didirikan oleh Melissa Ariviana dan Guna Bermara.

Awalnya Mader bertujuan menyediakan pakaian untuk ibu hamil dan menyusui, lalu justru melihat potensi yang cukup tinggi pada bidang footwear wanita. Tidak disangka, sandal silang ditambah aksesoris yang diciptakan Mader pertama kali menjadi magnet hingga mendapat respon baik di kalangan kaum hawa pecinta fesyen.

Koleksi berbentuk lancip yang dimiliki oleh Mader dengan ciri khas open toe mules, juga aksesoris yang bisa dilepas pasang menjadi signature yang dipertahankan oleh jenama yang kini sedang dalam proses pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Selain itu, Mader juga menawarkan open toe mules berbentuk square. Ini juga dilengkapi pola menyilang, ciri khas Mader. Koleksi ini bernuansa lebih kasual sehingga cocok digunakan untuk bepergian atau acara informal lainnya.

"Ada beberapa koleksi yang memang kita restock dari beberapa season yang lalu. Itu karena demand-nya masih cukup tinggi. Jadi banyak yang request. Ada juga yang new collection yaitu Boba Silver, pengembangan dari koleksi Boba yang sebelumnya yaitu Boba Pointy," kata pendiri Mader Melissa Ariviana saat ditemui Media Indonesia di toko offline-nya, Senin (3/7).

"Kita ada ready to wear untuk outfitnya, ada sweater, cardigan, jaket, from top to toe, dari baju sampai sepatunya," ungkapnya.

Boba Silver

Koleksi yang diperkenalkan oleh Mader di tahun 2021 dengan mengangkat tema boba ini meliputi sepatu sandal “Pointy” dengan aksesoris bertema mutiara sintetis yang bisa dilepas pasang dan koleksi tas kulit yang diproduksi secara terbatas.

Setelah dua tahun berjalan, koleksi ini masih memiliki daya tarik yang kuat serta permintaan yang tinggi. Pada akhir tahun 2022, Mader meluncurkan koleksi sepatu sandal boba dengan inovasi colorway baru yaitu silver. Koleksi ini memiliki warna dan desain yang futuristik namun tetap multiguna, cocok dipadu padankan dengan outfit resmi maupun kasual.

Koleksi ini tersedia dalam 6 ukuran mulai dari 36 sampai 41. Dengan desain yang berinovasi dan memiliki konsep futuristik serta kesan anggun nan mewah yang sudah menjadi DNA, Mader dapat menjangkau kebutuhan para wanita Indonesia dalam berbagai acara, dari formal ke informal serta dapat masuk ke setiap kalangan.

“Harapan dengan adanya offline store pertama, kami bisa memenuhi permintaan yang cukup tinggi dari pelanggan yang ingin merasakan experience langsung produk kami sebelum membeli sehingga customer dapat lebih leluasa dalam memilih produk yang cocok sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka,” tutur Melissa dan Guna Bermara.(M-4)